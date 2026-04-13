Tarot del colibrí: se requiere mesura para no poner en riesgo el éxito

Carta 1) El loco: inicios. Aventura. Ir tras un sueño. Optimismo. Desapego. Lealtad. No medir las consecuencias.

Carta 2) La estrella: esperanza. Fe. Sanación. Creatividad. Equilibrio. Armonía

Carta 3) Dos de bastos: decisión. Planificar para tomar acción. Contemplar un horizonte lejano. Salir de la zona de confort. Elaborar una estrategia.

Mensaje final

Las cartas hablan de una persona que puede haber sido, o aún es, un tanto inmadura. Emprende cosas nuevas sin demasiada evaluación del terreno en el que se moverá. Va detrás de su sueño sin cargas y con el entusiasmo de alcanzar su objetivo. Es decir, que no es aficionada a reflexionar mucho antes de actuar, casi se podría comparar con un comportamiento adolescente en algún sentido. Sus aspectos positivos tienen que ver con su idealismo, su lealtad, su desapego a lo material y su espíritu de conquista de lo nuevo. Es alguien, que además tiene mucha esperanza y fe y aunque es probable que esté saliendo de una etapa difícil busca sanar e intenta recuperar el equilibrio y la armonía en su vida. Quizás se está dando cuenta que no es suficiente ser entusiasta para hacer realidad los deseos, que es necesario planificar y elaborar una estrategia en base a la cual dar inicio a su plan. Sea cual sea la meta, debe tener claridad sobre ella, saber con qué recursos cuenta y cómo hará para lograrla. En este caso, las cartas aconsejan no improvisar. La carta de la estrella en el centro, indica guía y protección para que la persona consiga finalmente lo que está buscando. Habrá ayuda espiritual, pero se requiere mesura, responsabilidad y planificación para no poner en riesgo el éxito de sus objetivos.

