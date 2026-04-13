Tarot del colibrí: se requiere mesura para no poner en riesgo el éxito

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Vida saludable
lunes, 13 de abril de 2026 · 00:00

Carta 1) El loco: inicios. Aventura.  Ir tras un sueño.  Optimismo. Desapego. Lealtad. No medir las consecuencias.

Carta 2) La estrella: esperanza. Fe. Sanación.   Creatividad. Equilibrio. Armonía

Carta 3) Dos de bastos: decisión.  Planificar para tomar acción. Contemplar un horizonte lejano. Salir de la zona de confort. Elaborar una estrategia.

 

Mensaje final

Las cartas hablan de una persona que puede haber sido, o aún es, un tanto inmadura. Emprende cosas  nuevas sin demasiada evaluación del terreno en el que se moverá. Va detrás de su sueño sin cargas y con el entusiasmo de alcanzar su objetivo. Es decir, que no es aficionada a reflexionar mucho antes de actuar, casi se podría comparar con un comportamiento adolescente en algún sentido. Sus aspectos positivos tienen que ver con su idealismo, su lealtad, su desapego a lo material y su espíritu de conquista de lo nuevo. Es alguien, que además tiene mucha esperanza y fe y aunque es probable  que esté saliendo de una etapa difícil busca sanar e intenta recuperar el equilibrio y la armonía en su vida. Quizás se está dando cuenta que no es suficiente ser entusiasta para hacer realidad los deseos, que es necesario planificar y elaborar una estrategia en base a la cual dar inicio a su plan. Sea cual sea la meta, debe tener claridad sobre ella, saber con qué recursos cuenta y cómo hará para lograrla. En este caso, las cartas aconsejan no improvisar. La carta de la estrella en el centro,  indica guía y protección para que la persona consiga finalmente lo que está buscando. Habrá ayuda  espiritual, pero se requiere mesura, responsabilidad  y planificación para no poner en riesgo el éxito  de sus objetivos.
 

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