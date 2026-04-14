Budín de manzana: una receta fácil, esponjosa y llena de sabor

El budín de manzana es un clásico de la cocina casera que nunca pasa de moda. Ideal para acompañar el mate, el té o el café, se destaca por su textura suave y su sabor delicado, con el dulzor justo de la fruta. Lo mejor es que se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos.

Ingredientes

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2 manzanas medianas

200 g de azúcar

250 g de harina leudante

3 huevos

120 ml de aceite vegetal

120 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

Ralladura de 1 limón (opcional)

Azúcar impalpable para decorar

Preparación paso a paso

1. Preparar la fruta

Lavar, pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños. También se pueden rallar si se busca una textura más integrada en la masa.

2. Mezclar los secos

En un bol, tamizar la harina junto con el polvo de hornear y la canela. Este paso ayuda a lograr un budín más aireado.

3. Batir los líquidos

En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Luego incorporar el aceite, la leche y la esencia de vainilla, integrando bien.

4. Sumar las manzanas

Agregar la fruta a la preparación líquida y mezclar suavemente.

5. Unir las preparaciones

Incorporar los ingredientes secos a la mezcla anterior con movimientos envolventes para mantener el aire y lograr una textura esponjosa.

6. Hornear

Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

7. Enfriar y decorar

Dejar entibiar, desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

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