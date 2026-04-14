Budín de manzana: una receta fácil, esponjosa y llena de sabor

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Budín de manzana: una receta fácil, esponjosa y llena de saborUn clásico casero, ideal para acompañar el mate o el café con un toque dulce y frutal.
El budín de manzana es un clásico de la cocina casera que nunca pasa de moda. Ideal para acompañar el mate, el té o el café, se destaca por su textura suave y su sabor delicado, con el dulzor justo de la fruta. Lo mejor es que se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos.
Ingredientes
- 2 manzanas medianas
- 200 g de azúcar
- 250 g de harina leudante
- 3 huevos
- 120 ml de aceite vegetal
- 120 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- Azúcar impalpable para decorar
Preparación paso a paso
1. Preparar la fruta
Lavar, pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños. También se pueden rallar si se busca una textura más integrada en la masa.
2. Mezclar los secos
En un bol, tamizar la harina junto con el polvo de hornear y la canela. Este paso ayuda a lograr un budín más aireado.
3. Batir los líquidos
En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Luego incorporar el aceite, la leche y la esencia de vainilla, integrando bien.
4. Sumar las manzanas
Agregar la fruta a la preparación líquida y mezclar suavemente.
5. Unir las preparaciones
Incorporar los ingredientes secos a la mezcla anterior con movimientos envolventes para mantener el aire y lograr una textura esponjosa.
6. Hornear
Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
7. Enfriar y decorar
Dejar entibiar, desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.
Tips para que salga perfecto
- Las manzanas verdes aportan un contraste ácido muy agradable.
- Se pueden sumar nueces, almendras o pasas para darle más textura.
- La ralladura de limón o naranja realza el sabor y aporta frescura.