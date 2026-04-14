La receta de bifes a la criolla que queda tierna y jugosa

cocina
La receta de bifes a la criolla que queda tierna y jugosaUn plato clásico, fácil de hacer y con una salsa llena de sabor que conquista en cada bocado.
Los bifes a la criolla son una de esas recetas bien caseras que nunca fallan. Con ingredientes simples y mucho sabor, este plato combina carne tierna con una salsa abundante de verduras, ideal para disfrutar en familia y acompañar con pan.
Ingredientes
(para 4 porciones)
- 4 bifes (nalga, cuadrada o bola de lomo)
- 2 cebollas grandes
- 1 morrón rojo
- 2 tomates o 1 lata de tomate triturado
- 3 papas medianas
- 2 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de orégano
- 1 chorrito de aceite
- Agua o caldo, cantidad necesaria
Preparación paso a paso
1. Preparar los ingredientes
Pelar y cortar las papas en rodajas finas. Cortar las cebollas en pluma, el morrón en tiras y los tomates en cubos (si son frescos). Picar el ajo.
2. Dorar los bifes
En una olla o sartén profunda, calentar un poco de aceite y dorar los bifes de ambos lados. Salpimentar. Retirar y reservar.
3. Saltear las verduras
En la misma olla, sumar un poco más de aceite si hace falta y saltear el ajo, la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.
4. Armar la cocción
Volver a incorporar los bifes, agregar el tomate, las papas, el laurel, el pimentón y el orégano. Cubrir con agua o caldo caliente hasta apenas tapar los ingredientes.
5. Cocinar a fuego bajo
Tapar y cocinar entre 30 y 40 minutos, hasta que las papas estén suaves y la carne bien tierna. Si hace falta, agregar un poco más de líquido durante la cocción.
6. Servir
Retirar el laurel y servir bien caliente. Ideal para acompañar con pan y aprovechar toda la salsa.
Tips para que queden perfectos
- Elegir cortes de carne tiernos para una mejor textura.
- Usar tomate triturado o puré si se busca una salsa más homogénea.
- Destapar la olla al final para espesar la preparación.
- Sumar ají molido si se quiere un toque picante.