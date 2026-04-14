La receta de bifes a la criolla que queda tierna y jugosa

Los bifes a la criolla son una de esas recetas bien caseras que nunca fallan. Con ingredientes simples y mucho sabor, este plato combina carne tierna con una salsa abundante de verduras, ideal para disfrutar en familia y acompañar con pan.

Ingredientes

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(para 4 porciones)

4 bifes (nalga, cuadrada o bola de lomo)

2 cebollas grandes

1 morrón rojo

2 tomates o 1 lata de tomate triturado

3 papas medianas

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de orégano

1 chorrito de aceite

Agua o caldo, cantidad necesaria

Preparación paso a paso

1. Preparar los ingredientes

Pelar y cortar las papas en rodajas finas. Cortar las cebollas en pluma, el morrón en tiras y los tomates en cubos (si son frescos). Picar el ajo.

2. Dorar los bifes

En una olla o sartén profunda, calentar un poco de aceite y dorar los bifes de ambos lados. Salpimentar. Retirar y reservar.

3. Saltear las verduras

En la misma olla, sumar un poco más de aceite si hace falta y saltear el ajo, la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.

4. Armar la cocción

Volver a incorporar los bifes, agregar el tomate, las papas, el laurel, el pimentón y el orégano. Cubrir con agua o caldo caliente hasta apenas tapar los ingredientes.

5. Cocinar a fuego bajo

Tapar y cocinar entre 30 y 40 minutos, hasta que las papas estén suaves y la carne bien tierna. Si hace falta, agregar un poco más de líquido durante la cocción.

6. Servir

Retirar el laurel y servir bien caliente. Ideal para acompañar con pan y aprovechar toda la salsa.

Tips para que queden perfectos