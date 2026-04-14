Tarot del colibrí: pronto estará de pie mostrando al mundo toda su fuerza

Carta 1) Cinco de copas: dolor emocional. Pena. Arrepentimiento. Llorar sobre la leche derramada. No ver lo positivo.

Carta 2) Seis de bastos: triunfo. Éxitos. Reconocimiento social.

Carta 3) Reina de bastos: pasión. Independencia. Seguridad. Energía. Determinación. Liderazgo.

Mensaje final

Las cartas hablan de alguien que ha estado muy triste, puede que haya sufrido una pérdida y la persona ha estado estancada en ella. Quizás hubo mentiras o traición de por medio y no se podía superar la decepción. Pero el tarot dice que aún había oportunidades a su alrededor, oportunidades para sentirse mejor, valorada y amada de verdad, sin embargo no se las veía, porque el sujeto se había centrado en la mitad vacía de la copa, en su pérdida. Ha estado llorando sobre la leche derramada, sin poder levantar cabeza. Tal vez, esta etapa ya ha sido superada y la persona por fin se ha levantado. Sino lo ha hecho aún, pronto estará de pie mostrando al mundo toda su fuerza y poder. Lo que viene es más que bueno: triunfos, éxitos, reconocimiento social y un gran empoderamiento. La reina de bastos habla de confianza en sí misma, autoestima, independencia, energía, decisiones firmes y apasionadas, autoridad y abundancia. Por fin se hará el duelo y nuevamente se recuperará la fuerza, la inteligencia y el apasionamiento característicos de ella para conseguir lo que busca en su vida. Lo malo ya ha quedado en el pasado.

