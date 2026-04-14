Top: 5 plantas colgantes para un hogar más verde y saludable

Las plantas colgantes se han convertido en un elemento clave en la decoración de interiores, combinando estilo y funcionalidad. Además de purificar el aire, estas plantas aportan frescura y un toque natural a cualquier ambiente. A continuación, te presentamos las cinco mejores plantas colgantes de interior, que no solo son fáciles de cuidar, sino que también transformarán tu hogar en un oasis verde.

1. Potus (Epipremnum aureum)

Noticias Relacionadas Aspidistra: Una planta resistente y elegante para tu hogar

El potus es una de las plantas colgantes más populares por su resistencia y adaptabilidad. Con hojas en forma de corazón y la capacidad de prosperar en distintas condiciones de luz, es ideal para principiantes. Esta planta puede crecer de manera impresionante en cestas colgantes o en estantes elevados, creando una exuberante cascada de verde vibrante.

2. Cinta o Malamadre (Chlorophytum comosum)

La planta cinta, también conocida como malamadre o planta araña, destaca por sus largas hojas arqueadas y sus pequeñas crías colgantes. Es muy valorada por su capacidad para purificar el aire y su versatilidad en diferentes niveles de luz. Además, requiere poco mantenimiento, lo que la convierte en una opción ideal para cualquier espacio interior.

3. Hoya o Flor de Cera (Hoya spp.)

Las hoyas, o plantas de cera, son conocidas por sus hojas brillantes y sus delicadas flores. Son ideales para colgar en lugares con luz brillante e indirecta, ya que florecen mejor bajo estas condiciones. Su belleza y capacidad para florecer las hacen perfectas para quienes buscan una planta colgante ornamental y llamativa.

4. Cactus de Navidad (Schlumbergera)

El cactus de Navidad es una opción colorida y festiva dentro del mundo de las plantas colgantes. Con segmentos aplanados y flores vibrantes, este cactus aporta alegría durante el invierno. Requiere un riego moderado y prefiere la luz indirecta, lo que lo convierte en una opción perfecta para añadir un toque de color a tu hogar.

5. Suculentas colgantes (Sedum y Echeveria)

Las suculentas colgantes, como el Sedum morganianum (también conocido como “cola de burro”), son perfectas para quienes buscan plantas de bajo mantenimiento. Su apariencia única, combinada con su capacidad para sobrevivir con poco riego, las convierte en una excelente opción para cestas colgantes, aportando un toque moderno y minimalista a la decoración.

Cada una de estas plantas no solo añadirá belleza a tus espacios, sino que también contribuirá a un ambiente más saludable y acogedor.