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Merluza a la romana: receta clásica, fácil y crujiente

Receta clásica de merluza rebozada, crujiente por fuera y suave por dentro.
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Vida saludable
miércoles, 15 de abril de 2026 · 10:30

La merluza a la romana, también conocida como merluza rebozada, es un plato tradicional de la cocina española que destaca por su sencillez y su sabor suave. Se trata de filetes de merluza pasados por harina y huevo, y luego fritos hasta lograr una textura dorada y crujiente por fuera, manteniendo el pescado tierno y jugoso por dentro.

A continuación, te compartimos una receta práctica para prepararla en casa.

Ingredientes

  • 4 filetes de merluza (aprox. 150 g cada uno)
  • 100 g de harina de trigo
  • 2 huevos grandes
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto
  • Aceite de oliva (para freír)
  • Limón para servir

Preparación paso a paso

1. Preparar el pescado

Secá bien los filetes de merluza con papel absorbente para retirar el exceso de humedad. Luego condimentá con sal y pimienta de ambos lados.

2. Rebozar la merluza

Colocá la harina en un plato y batí los huevos en otro recipiente con una pizca de sal.

Pasá cada filete por harina, cubriéndolo bien y sacudiendo el exceso.

Luego sumergilo en el huevo batido, asegurando una cobertura uniforme.

3. Fritura

Calentá abundante aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.

Cuando esté bien caliente, freí los filetes durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que queden dorados y crocantes.

Retiralos y colocálos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

4. Servir

Serví la merluza caliente con rodajas de limón. Podés acompañarla con ensalada fresca, arroz o papas fritas.

Consejos para que quede perfecta

  • El aceite debe estar bien caliente antes de freír, así el rebozado no absorbe grasa.
  • No sobrecargues la sartén: freí en tandas para mantener la temperatura.
  • Usá papel absorbente al final para lograr una textura más liviana.

Variantes para darle más sabor

  • Sumá perejil fresco o ajo en polvo al huevo batido.
  • Podés agregar un chorrito de cerveza a la mezcla para un rebozado más aireado y crujiente.
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