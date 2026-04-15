Merluza a la romana: receta clásica, fácil y crujiente

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Merluza a la romana: receta clásica, fácil y crujienteReceta clásica de merluza rebozada, crujiente por fuera y suave por dentro.
La merluza a la romana, también conocida como merluza rebozada, es un plato tradicional de la cocina española que destaca por su sencillez y su sabor suave. Se trata de filetes de merluza pasados por harina y huevo, y luego fritos hasta lograr una textura dorada y crujiente por fuera, manteniendo el pescado tierno y jugoso por dentro.
A continuación, te compartimos una receta práctica para prepararla en casa.
Ingredientes
- 4 filetes de merluza (aprox. 150 g cada uno)
- 100 g de harina de trigo
- 2 huevos grandes
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Aceite de oliva (para freír)
- Limón para servir
Preparación paso a paso
1. Preparar el pescado
Secá bien los filetes de merluza con papel absorbente para retirar el exceso de humedad. Luego condimentá con sal y pimienta de ambos lados.
2. Rebozar la merluza
Colocá la harina en un plato y batí los huevos en otro recipiente con una pizca de sal.
Pasá cada filete por harina, cubriéndolo bien y sacudiendo el exceso.
Luego sumergilo en el huevo batido, asegurando una cobertura uniforme.
3. Fritura
Calentá abundante aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.
Cuando esté bien caliente, freí los filetes durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que queden dorados y crocantes.
Retiralos y colocálos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
4. Servir
Serví la merluza caliente con rodajas de limón. Podés acompañarla con ensalada fresca, arroz o papas fritas.
Consejos para que quede perfecta
- El aceite debe estar bien caliente antes de freír, así el rebozado no absorbe grasa.
- No sobrecargues la sartén: freí en tandas para mantener la temperatura.
- Usá papel absorbente al final para lograr una textura más liviana.
Variantes para darle más sabor
- Sumá perejil fresco o ajo en polvo al huevo batido.
- Podés agregar un chorrito de cerveza a la mezcla para un rebozado más aireado y crujiente.