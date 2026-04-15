Merluza a la romana: receta clásica, fácil y crujiente

La merluza a la romana, también conocida como merluza rebozada, es un plato tradicional de la cocina española que destaca por su sencillez y su sabor suave. Se trata de filetes de merluza pasados por harina y huevo, y luego fritos hasta lograr una textura dorada y crujiente por fuera, manteniendo el pescado tierno y jugoso por dentro.

A continuación, te compartimos una receta práctica para prepararla en casa.

Ingredientes

4 filetes de merluza (aprox. 150 g cada uno)

100 g de harina de trigo

2 huevos grandes

Sal a gusto

Pimienta negra a gusto

Aceite de oliva (para freír)

Limón para servir

Preparación paso a paso

1. Preparar el pescado

Secá bien los filetes de merluza con papel absorbente para retirar el exceso de humedad. Luego condimentá con sal y pimienta de ambos lados.

2. Rebozar la merluza

Colocá la harina en un plato y batí los huevos en otro recipiente con una pizca de sal.

Pasá cada filete por harina, cubriéndolo bien y sacudiendo el exceso.

Luego sumergilo en el huevo batido, asegurando una cobertura uniforme.

3. Fritura

Calentá abundante aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.

Cuando esté bien caliente, freí los filetes durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que queden dorados y crocantes.

Retiralos y colocálos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

4. Servir

Serví la merluza caliente con rodajas de limón. Podés acompañarla con ensalada fresca, arroz o papas fritas.

Consejos para que quede perfecta

El aceite debe estar bien caliente antes de freír, así el rebozado no absorbe grasa.

No sobrecargues la sartén: freí en tandas para mantener la temperatura.

Usá papel absorbente al final para lograr una textura más liviana.

Variantes para darle más sabor