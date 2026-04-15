Tarot del colibrí: llega lo que tanto se ha anhelado

Carta 1) El sol: luz. Claridad. Amor. Felicidad. Sanación. Pureza. Calidez.

Carta 2) Ocho de oros: esfuerzo. Trabajo. Dedicación. Aprender. Adquirir una habilidad. Bienestar material.

Carta 3) La fuerza: voluntad. Valentía. Resilencia. Autocontrol. Dominio de las pulsiones. Calidez. Ternura. Bondad.

Mensaje final

Qué lindas cartas para quienes resuenen con ellas, para quienes sientan que este mensaje les está dirigido. Hermosas de verdad!! Han salido dos arcanos mayores inmejorables: el sol, la carta más positiva del tarot y la fuerza, una carta más que potente. El tarot nos cuenta que esta persona ha trabajado mucho y aún lo hace, para traer cosas buenas a su vida y eso que tanto anhela está casi en sus manos. Ha puesto fuerza de voluntad, resistencia, empeño por aprender aquello que le interesa. Este alguien está cuidando cada detalle para adquirir una habilidad y poder vivir de ella y no escatima tiempo, ni esfuerzo. Por supuesto que cumplirá sus deseos más profundos nos dicen las cartas, ya que tiene todas las cualidades necesarias: fuerza, voluntad, valentía, equilibrio, autocontrol y además, todo lo que hace, lo realiza desde el amor. Es alguien con mucha empatía, armonía y calidez. No se impone por la fuerza bruta, sino por su prepotencia de trabajo, su inteligencia y su carácter amoroso. Lo que está viniendo a su vida es maravilloso, nada más y nada menos que el sol, con toda la significación positiva de esa carta. Esta persona se sentirá bendecida y agradecida por la luz que iluminará cada espacio de su ser y que desde el centro mismo de su corazón se irradiará a su entorno. Como dice Jesús no se enciende una lámpara para esconderla, sino para iluminar el mundo, y así será. Bendiciones

