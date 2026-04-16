Canelones de verdura: un clásico económico y lleno de sabor

En la búsqueda de recetas que combinen salud, sabor y creatividad, hay clásicos que nunca fallan. Los canelones de verdura, heredados de la cocina de las abuelas, son una de esas opciones que atraviesan generaciones. Reconfortantes, nutritivos y versátiles, se adaptan a distintos gustos y son ideales tanto para una comida familiar como para sorprender a invitados con un plato casero y lleno de color.

Además de ser una alternativa más liviana frente a las versiones con carne, esta receta permite incorporar verduras de manera sencilla, convirtiéndose en una gran aliada para una alimentación equilibrada.

Ingredientes (para 4 porciones)

12 láminas de pasta para lasaña o canelones

500 g de espinacas frescas (también podés usar acelga o una mezcla de verduras)

200 g de ricota o queso fresco

1 zanahoria rallada

1 pimiento rojo picado

1 cebolla pequeña picada

2 dientes de ajo picados

400 g de salsa de tomate

100 g de queso rallado (parmesano o mozzarella)

Aceite vegetal

Sal y pimienta a gusto

Un puñado de nueces (opcional)

Hierbas frescas como albahaca o perejil (opcional)

Paso a paso

1. Cocinar las verduras

En una sartén amplia, calentar un chorrito de aceite y rehogar la cebolla junto con el ajo hasta que estén transparentes y fragantes. Incorporar el pimiento y la zanahoria, y cocinar unos minutos hasta que comiencen a ablandarse. Luego, sumar las espinacas y cocinar hasta que reduzcan su volumen. Condimentar con sal y pimienta.

2. Preparar el relleno

En un bol, mezclar las verduras ya cocidas con la ricota hasta lograr una preparación homogénea. Si se busca un toque diferente, agregar nueces picadas para sumar textura y sabor.

3. Armar los canelones

Precalentar el horno a 180°C. Si se utilizan láminas de lasaña, hervirlas previamente hasta que estén al dente y enfriarlas en agua fría. Colocar una porción del relleno en cada lámina, enrollar y disponer los canelones en una fuente para horno previamente aceitada.

4. Incorporar la salsa y el queso

Cubrir los canelones con la salsa de tomate y espolvorear el queso rallado por encima. Para potenciar el sabor, se puede sumar una pizca de orégano seco o condimentos a gusto.

5. Hornear

Llevar al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso esté gratinado y la preparación bien caliente.

6. Servir

Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y decorar con hierbas frescas antes de servir.

Tips para que queden perfectos

Escurrir bien las espinacas para evitar que el relleno quede aguado.

Si preferís una versión más cremosa, podés mezclar la salsa de tomate con un poco de crema.

También se pueden freezar una vez armados, ideales para resolver comidas rápidas durante la semana.

Una opción rica y equilibrada

Los canelones de verdura son una excelente alternativa para reducir el consumo de carne sin resignar sabor. Su combinación de ingredientes los convierte en un plato completo, ideal para grandes y chicos. Además, permiten jugar con distintas verduras según la temporada, logrando siempre un resultado delicioso y casero.