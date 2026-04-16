Tarot del colibrí: la justicia trae luz, verdad y equidad

Carta 1) El ermitaño: aislamiento. Reflexión. Introspección. Búsqueda de respuestas y claridad. Sabiduría

Carta 2) La justicia: equidad. Normas. Reglas. Verdad. Orden

Carta 3) El juicio: reflexión. Autoevaluación. Renovación. Renacimiento. Reconciliación.

Mensaje final

Qué tirada!! Tres cartas, tres arcanos mayores!! El mensaje no tiene grietas. El tarot habla de alguien que ha hecho un gran trabajo consigo mismo. Se ha apartado voluntariamente para encontrar respuestas en soledad, para hacer un proceso introspectivo. Esta persona ha necesitado mirar para adentro y allí encontrar claridad sobre su vida pasada, sobre las cosas que ha vivido. Tal vez fue injusta o padeció injusticias por parte de otros. Dicen las cartas que ya no más. Hay justicia!! Una justicia que se ha esperado durante mucho tiempo y que por fin llega, trayendo luz, verdad, orden, equidad. Es justicia divina que viene a equilibrar las cosas y a ponerlas en su lugar. Dicen las cartas que lo que estaba mal se corrige y hay una especie de renacimiento, un resurgir a una nueva vida. La carta del juicio al final, cierra la tirada con un hermoso mensaje de amor, resurrección, perdón y una transformación más que positiva para esta persona. El aprendizaje ha sido muy grande y seguramente este alguien ha tenido que atravesar duras lecciones, pero eso ya ha terminado, o pronto finalizará, felizmente. La persona de la que hoy hablan las cartas saldrá de ese proceso, enriquecida, con mucha claridad sobre su misión en esta tierra y una elevación espiritual grande. Felicitaciones para aquellos que se sientan identificados con este mensaje.

