Se acerca el 1 de mayo: cómo hacer un locro casero bien argentino

El 1 de mayo es una de esas fechas donde la cocina argentina se llena de tradición, aromas intensos y platos bien contundentes. El locro, protagonista indiscutido de las fechas patrias, vuelve a decir presente en las mesas para reunir a la familia alrededor de una olla humeante.

Si ya estás pensando en organizarte, este es el momento ideal para preparar todo con tiempo y asegurarte un locro casero delicioso.

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Ingredientes (para 8 a 10 personas)

500 g de maíz blanco partido

300 g de porotos (alubia o pallares)

500 g de zapallo (anquito o cabutia)

300 g de panceta

300 g de falda o roast beef

2 chorizos comunes

1 chorizo colorado

1 patita de cerdo (opcional, pero le da mucho sabor)

1 cebolla grande

2 cebollas de verdeo

2 dientes de ajo

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharadita de comino

Aceite

Paso a paso: cómo hacer locro casero

Remojo previo:

La noche anterior, dejá en remojo el maíz y los porotos en abundante agua.

Primera cocción:

Al día siguiente, colocá el maíz y los porotos en una olla grande con agua limpia. Cociná a fuego medio durante aproximadamente 1 hora.

Agregar las carnes:

Sumá la panceta, la carne cortada en cubos, la patita de cerdo y los chorizos. Cociná a fuego bajo, revolviendo cada tanto.

Incorporar el zapallo:

Agregá el zapallo en cubos. Este se va a deshacer y le dará esa textura cremosa tan característica al locro.

Condimentar:

Añadí sal, pimienta, comino y pimentón. Continuá la cocción durante 2 a 3 horas, siempre a fuego bajo.

Sofrito final:

En una sartén, rehogá la cebolla, el ajo y la cebolla de verdeo con un poco de aceite. Incorporalo a la olla y mezclá bien.

El toque final: la salsa (opcional pero clave)

Para darle ese sabor irresistible:

Aceite

Pimentón

Ají molido

Cebolla de verdeo

Calentá el aceite, agregá el pimentón y el ají (sin que se quemen) y sumá la cebolla de verdeo picada. Serví sobre el locro.

Tips para que te salga perfecto

Cocinarlo lento es clave: el locro mejora con el tiempo.

Si queda muy espeso, podés agregar un poco de agua caliente.

De un día para el otro, es todavía más rico.

Podés freezarlo en porciones.

El locro no es solo un plato: es tradición, encuentro y memoria. Este 1 de mayo, animate a prepararlo en casa y disfrutá de uno de los sabores más representativos de la cocina argentina.