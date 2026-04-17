Se acerca el 1 de mayo: cómo hacer un locro casero bien argentino

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Se acerca el 1 de mayo: cómo hacer un locro casero bien argentinoUn clásico bien argentino para celebrar el Día del Trabajador
El 1 de mayo es una de esas fechas donde la cocina argentina se llena de tradición, aromas intensos y platos bien contundentes. El locro, protagonista indiscutido de las fechas patrias, vuelve a decir presente en las mesas para reunir a la familia alrededor de una olla humeante.
Si ya estás pensando en organizarte, este es el momento ideal para preparar todo con tiempo y asegurarte un locro casero delicioso.
Ingredientes (para 8 a 10 personas)
- 500 g de maíz blanco partido
- 300 g de porotos (alubia o pallares)
- 500 g de zapallo (anquito o cabutia)
- 300 g de panceta
- 300 g de falda o roast beef
- 2 chorizos comunes
- 1 chorizo colorado
- 1 patita de cerdo (opcional, pero le da mucho sabor)
- 1 cebolla grande
- 2 cebollas de verdeo
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 cucharadita de comino
- Aceite
Paso a paso: cómo hacer locro casero
Remojo previo:
La noche anterior, dejá en remojo el maíz y los porotos en abundante agua.
Primera cocción:
Al día siguiente, colocá el maíz y los porotos en una olla grande con agua limpia. Cociná a fuego medio durante aproximadamente 1 hora.
Agregar las carnes:
Sumá la panceta, la carne cortada en cubos, la patita de cerdo y los chorizos. Cociná a fuego bajo, revolviendo cada tanto.
Incorporar el zapallo:
Agregá el zapallo en cubos. Este se va a deshacer y le dará esa textura cremosa tan característica al locro.
Condimentar:
Añadí sal, pimienta, comino y pimentón. Continuá la cocción durante 2 a 3 horas, siempre a fuego bajo.
Sofrito final:
En una sartén, rehogá la cebolla, el ajo y la cebolla de verdeo con un poco de aceite. Incorporalo a la olla y mezclá bien.
El toque final: la salsa (opcional pero clave)
Para darle ese sabor irresistible:
- Aceite
- Pimentón
- Ají molido
- Cebolla de verdeo
Calentá el aceite, agregá el pimentón y el ají (sin que se quemen) y sumá la cebolla de verdeo picada. Serví sobre el locro.
Tips para que te salga perfecto
- Cocinarlo lento es clave: el locro mejora con el tiempo.
- Si queda muy espeso, podés agregar un poco de agua caliente.
- De un día para el otro, es todavía más rico.
- Podés freezarlo en porciones.
El locro no es solo un plato: es tradición, encuentro y memoria. Este 1 de mayo, animate a prepararlo en casa y disfrutá de uno de los sabores más representativos de la cocina argentina.