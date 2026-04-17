Tarot del colibrí: hay que empezar desde cero un camino nuevo

Carta 1) Cinco de oros: carencia. Pobreza. Desamparo. Frialdad. Hay ayuda disponible.

Carta 2) Reina de copas: equilibrio emocional. Bondad. Buenos sentimientos. Alguien que sabe escuchar y cuidar a los demás.

Carta 3) El loco: empezar desde cero. Aventurarse. Atreverse. Ir por un sueño sin cargas y sin demasiada previsión. Confianza.

Mensaje final

Las cartas hablan de una persona empática, amorosa, de buenos sentimientos, alguien que sabe escuchar y cuidar a los demás que quizás esté atravesando un muy mal momento en su vida, su situación se ha complicado y está pasando por muchas necesidades, especialmente materiales o económicas. La persona se siente en carencia y desamparo. Tal vez no se encuentre sola y esté compartiendo ese ciclo negativo con una persona allegada o con su grupo familiar. Dice el tarot que no hay que desesperarse porque alguien le brindará ayuda, habrá gente que le tenderá una mano para volver a empezar. El loco al final de la tirada, indica que toca empezar desde cero un camino nuevo. Aunque a veces el loco no mide mucho las consecuencias de sus acciones, en este caso con la reina de copas al lado, que señala equilibrio emocional, ese aspecto pierde fuerza y lo que resalta es su espíritu valiente, soñador y de conquista. Dicen las cartas que hay que ser como el loco, dejar las cargas del pasado atrás y animarse a iniciar algo nuevo. El loco es alguien muy creativo y no tiene miedo. No hay demasiadas opciones en este momento para la persona, ni tampoco tiempo para pensar mucho las cosas. Para salir del lugar en el que se está sería importante aceptar ayuda o buscarla y con mucho amor y valentía aventurarse detrás de esa idea, esa inspiración que llega y que puede funcionar para que las cosas mejoren. Es preciso tomar riesgos y dar un salto que producirá un cambio radical, a pesar del miedo y la incertidumbre que esto provoca, la persona sabe que donde está y como está ya no puede quedarse. Es como si se dijera: "No sé dónde voy ¡ pero sé dónde no quiero, ni puedo estar! El tarot invita a la acción y al movimiento con la confianza de que todo saldrá bien.

