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¿Cómo preparar paso a paso la clásica carbonada en zapallo?

La receta tradicional combina carne, verduras y choclo en un guiso sabroso que se cocina y sirve dentro del zapallo, logrando un sabor único y una presentación inolvidable.
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Vida saludable
sábado, 18 de abril de 2026 · 10:25

Una receta tradicional que combina sabores de la tierra, cocida y servida dentro de un zapallo

La carbonada en zapallo es un clásico de la cocina criolla que une colores, aromas y texturas en un solo plato. Se sirve dentro del mismo zapallo ahuecado, lo que la convierte en una comida tan sabrosa como vistosa.

Ingredientes

  • 1 zapallo grande (tipo plomo o cabutia)
  • ½ kg de carne (nalga, cuadril o roast beef), cortada en cubos
  • 2 choclos en rodajas
  • 2 papas en cubos
  • 1 batata en cubos
  • 2 zanahorias en cubos
  • 1 cebolla grande picada
  • 1 morrón rojo picado
  • 2 tomates pelados y picados
  • ½ taza de arroz o trigo burgol (opcional)
  • Caldo de carne o verdura, cantidad necesaria
  • Aceite, sal, pimienta, pimentón y comino a gusto
  • Verdeo o perejil fresco para decorar

Preparación

Preparar el zapallo: cortar la parte superior como si fuera una tapa, ahuecarlo retirando semillas y fibras, y reservar. Se puede precocinar en horno suave 20 minutos para que quede más tierno.

Dorar la carne: en una olla grande, calentar aceite y sellar la carne en cubos hasta que tome color.

Agregar verduras de base: sumar la cebolla, el morrón y los tomates, cocinar hasta que se integren bien. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino.

Incorporar el resto de los vegetales: añadir papas, batata, zanahoria y choclo. Cubrir con caldo caliente y cocinar a fuego medio.

Sumar el cereal (opcional): integrar el arroz o trigo burgol a media cocción para darle cuerpo.

Final y montaje: cuando la carbonada esté lista, volcarla dentro del zapallo previamente horneado y llevarlo unos minutos más al horno para que los sabores se integren.

Servir: presentar en la mesa dentro del zapallo, decorado con verdeo o perejil fresco.

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