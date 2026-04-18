Los signos del zodíaco que se caracterizan por ser los más tercos

La terquedad puede ser vista como una virtud o un defecto, dependiendo del contexto. Lo cierto es que algunos signos del zodíaco tienen una voluntad firme que los lleva a sostener sus ideas con convicción… incluso si eso significa chocar con los demás. Estos son los tres signos más tercos del zodíaco.

Tauro

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Regido por Venus, Tauro es tranquilo pero inflexible. Una vez que toma una decisión, cambiar su parecer puede ser una misión imposible. Cree en lo que siente y rara vez se deja influenciar, lo que lo convierte en alguien confiable… pero también difícil de persuadir.

Leo

El orgullo y la seguridad de Leo lo hacen muy resistente a cambiar de opinión. Necesita sentirse en control y muchas veces eso se traduce en una actitud terca frente a ideas que no encajan con su visión del mundo. Su terquedad, sin embargo, suele ir acompañada de pasión.

Capricornio

Este signo de tierra tiene metas claras y una determinación férrea. No se deja desviar fácilmente y suele desconfiar de los consejos ajenos si no provienen de alguien que respete mucho. Capricornio puede parecer frío, pero detrás de su terquedad hay lógica y estrategia.