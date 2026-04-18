Tarot del colibrí: hay que quitarse la venda que impide ver las oportunidades

Carta 1) Reina de copas: bondad. Buenos sentimientos. Empatía. Alguien que escucha y protege a los demás. Estabilidad emocional

Carta 2) El diablo: miedos. Obsesiones. Vicios. Apegos tóxicos. Hábitos y comportamientos malos.

Carta 3) Ocho de espadas: bloqueos. Estancamiento. Ceguera emocional. No ver salida. Confusión. Hay salida pero no se ve.

Mensaje final

¿Qué ha pasado acá que la carta del diablo comanda la tirada? El diablo no dice nada bueno, puede indicar que la persona sufre miedos intensos, obsesiones, vicios... es alguien que ha perdido empatía y que no está pudiendo controlar sus impulsos o pulsiones. La persona está presa en su propia cárcel, atada a personas, cosas, situaciones negativas para ella y para quienes la rodean. Bloqueada, estancada, y sin ver la salida. La claridad brilla por su ausencia y este alguien siente que no puede hacer nada para salir del lugar tóxico en el que se encuentra atrapado. Sin embargo, hay una reina de copas a su lado, que representa prácticamente el polo opuesto del diablo: bondad, sanidad, prudencia, control emocional, entre otras cosas buenas. Esa reina puede significar dos cosas: a) la cara positiva de esta persona que de momento no puede sacar a la luz, que no está pudiendo integrar a su yo, pero que existe y es una parte real de sí mismo; b) una persona cercana muy bondadosa que puede ayudar, cuidar, y escuchar a este alguien que claramente no puede salir de la negatividad que vive. Quizás sea un familiar, una amistad o un profesional, que puede contribuir a que esta persona recupere el control de su vida y se quite la venda que le impide ver que existen oportunidades para mejorar y sanar. Las cartas dicen que no todo es oscuridad, que hay también luz junto a la oportunidad de dar algún paso, una pequeña acción que le permita tener algo de claridad para retomar un camino más saludable para su vida.

