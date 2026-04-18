Tenés bananas maduras: prepará este pan casero irresistible

¿Tenés bananas maduras en la cocina y no sabés qué hacer con ellas? En lugar de tirarlas, podés transformarlas en un delicioso pan de banana casero, una receta simple, rendidora y llena de sabor. Ideal para el desayuno, la merienda o como postre, este clásico esponjoso se convirtió en uno de los favoritos por su practicidad y versatilidad.

Además, es una excelente forma de reducir el desperdicio de alimentos y aprovechar al máximo cada ingrediente.

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ingredientes para el pan de banana

2 o 3 bananas bien maduras

1/3 de taza de manteca derretida

1 taza de azúcar

1 huevo batido

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

1 1/2 tazas de harina de trigo todo uso

opcionales

1/2 taza de nueces picadas

1/2 taza de chips de chocolate

1 cucharadita de canela (para un sabor más intenso)

Paso a paso: cómo hacer pan de banana

1. preparar el horno

Precalentá el horno a 175°C. Enmantecá y enhariná un molde para budín o pan.

2. hacer el puré de banana

En un bowl grande, pisá las bananas con un tenedor hasta lograr un puré suave. Cuanto más maduras estén, más dulce y húmedo quedará el pan.

3. mezclar los ingredientes húmedos

Agregá la manteca derretida al puré y mezclá bien. Sumá el azúcar, el huevo y la vainilla, integrando todo hasta lograr una mezcla uniforme.

4. incorporar los secos

Añadí el bicarbonato y la sal. Luego, incorporá la harina de a poco, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea (sin batir de más).

5. sumar extras (opcional)

Si querés darle un toque especial, agregá nueces, chocolate o canela en este paso.

6. llevar al molde

Verté la preparación en el molde y alisá la superficie.

7. hornear

Cociná durante aproximadamente 50 a 60 minutos. Para saber si está listo, insertá un palillo en el centro: si sale limpio, ya está.

8. enfriar y servir

Dejá reposar 15 minutos en el molde antes de desmoldar. Luego enfriá completamente sobre una rejilla antes de cortar.

Tips para que te salga perfecto

Usá bananas bien maduras (con cáscara oscura) para mejor sabor

No batas demasiado la mezcla para que no quede duro

Podés reemplazar parte del azúcar por miel

Se puede freezar en porciones y dura hasta 3 meses

Queda riquísimo tostado con un poco de manteca o dulce

Un clásico que nunca falla

El pan de banana casero es una receta infalible: fácil, económica y adaptable a lo que tengas en casa. Ya sea solo o con agregados, siempre resulta esponjoso, húmedo y lleno de sabor.

Perfecto para acompañar unos mates o un café, es de esas preparaciones que una vez que probás… hacés una y otra vez.