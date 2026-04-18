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Tenés bananas maduras: prepará este pan casero irresistible

Una receta simple, económica y deliciosa para transformar bananas maduras en un pan casero húmedo y esponjoso, ideal para cualquier momento del día.
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Vida saludable
sábado, 18 de abril de 2026 · 10:16

¿Tenés bananas maduras en la cocina y no sabés qué hacer con ellas? En lugar de tirarlas, podés transformarlas en un delicioso pan de banana casero, una receta simple, rendidora y llena de sabor. Ideal para el desayuno, la merienda o como postre, este clásico esponjoso se convirtió en uno de los favoritos por su practicidad y versatilidad.

Además, es una excelente forma de reducir el desperdicio de alimentos y aprovechar al máximo cada ingrediente.

ingredientes para el pan de banana

  • 2 o 3 bananas bien maduras
  • 1/3 de taza de manteca derretida
  • 1 taza de azúcar
  • 1 huevo batido
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 1 1/2 tazas de harina de trigo todo uso

opcionales

  • 1/2 taza de nueces picadas
  • 1/2 taza de chips de chocolate
  • 1 cucharadita de canela (para un sabor más intenso)

Paso a paso: cómo hacer pan de banana

1. preparar el horno

Precalentá el horno a 175°C. Enmantecá y enhariná un molde para budín o pan.

2. hacer el puré de banana

En un bowl grande, pisá las bananas con un tenedor hasta lograr un puré suave. Cuanto más maduras estén, más dulce y húmedo quedará el pan.

3. mezclar los ingredientes húmedos

Agregá la manteca derretida al puré y mezclá bien. Sumá el azúcar, el huevo y la vainilla, integrando todo hasta lograr una mezcla uniforme.

4. incorporar los secos

Añadí el bicarbonato y la sal. Luego, incorporá la harina de a poco, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea (sin batir de más).

5. sumar extras (opcional)

Si querés darle un toque especial, agregá nueces, chocolate o canela en este paso.

6. llevar al molde

Verté la preparación en el molde y alisá la superficie.

7. hornear

Cociná durante aproximadamente 50 a 60 minutos. Para saber si está listo, insertá un palillo en el centro: si sale limpio, ya está.

8. enfriar y servir

Dejá reposar 15 minutos en el molde antes de desmoldar. Luego enfriá completamente sobre una rejilla antes de cortar.

Tips para que te salga perfecto

  • Usá bananas bien maduras (con cáscara oscura) para mejor sabor
  • No batas demasiado la mezcla para que no quede duro
  • Podés reemplazar parte del azúcar por miel
  • Se puede freezar en porciones y dura hasta 3 meses
  • Queda riquísimo tostado con un poco de manteca o dulce

Un clásico que nunca falla

El pan de banana casero es una receta infalible: fácil, económica y adaptable a lo que tengas en casa. Ya sea solo o con agregados, siempre resulta esponjoso, húmedo y lleno de sabor.

Perfecto para acompañar unos mates o un café, es de esas preparaciones que una vez que probás… hacés una y otra vez.

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