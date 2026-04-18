Tenés bananas maduras: prepará este pan casero irresistible

cocina
Tenés bananas maduras: prepará este pan casero irresistibleUna receta simple, económica y deliciosa para transformar bananas maduras en un pan casero húmedo y esponjoso, ideal para cualquier momento del día.
¿Tenés bananas maduras en la cocina y no sabés qué hacer con ellas? En lugar de tirarlas, podés transformarlas en un delicioso pan de banana casero, una receta simple, rendidora y llena de sabor. Ideal para el desayuno, la merienda o como postre, este clásico esponjoso se convirtió en uno de los favoritos por su practicidad y versatilidad.
Además, es una excelente forma de reducir el desperdicio de alimentos y aprovechar al máximo cada ingrediente.
ingredientes para el pan de banana
- 2 o 3 bananas bien maduras
- 1/3 de taza de manteca derretida
- 1 taza de azúcar
- 1 huevo batido
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
- 1 1/2 tazas de harina de trigo todo uso
opcionales
- 1/2 taza de nueces picadas
- 1/2 taza de chips de chocolate
- 1 cucharadita de canela (para un sabor más intenso)
Paso a paso: cómo hacer pan de banana
1. preparar el horno
Precalentá el horno a 175°C. Enmantecá y enhariná un molde para budín o pan.
2. hacer el puré de banana
En un bowl grande, pisá las bananas con un tenedor hasta lograr un puré suave. Cuanto más maduras estén, más dulce y húmedo quedará el pan.
3. mezclar los ingredientes húmedos
Agregá la manteca derretida al puré y mezclá bien. Sumá el azúcar, el huevo y la vainilla, integrando todo hasta lograr una mezcla uniforme.
4. incorporar los secos
Añadí el bicarbonato y la sal. Luego, incorporá la harina de a poco, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea (sin batir de más).
5. sumar extras (opcional)
Si querés darle un toque especial, agregá nueces, chocolate o canela en este paso.
6. llevar al molde
Verté la preparación en el molde y alisá la superficie.
7. hornear
Cociná durante aproximadamente 50 a 60 minutos. Para saber si está listo, insertá un palillo en el centro: si sale limpio, ya está.
8. enfriar y servir
Dejá reposar 15 minutos en el molde antes de desmoldar. Luego enfriá completamente sobre una rejilla antes de cortar.
Tips para que te salga perfecto
- Usá bananas bien maduras (con cáscara oscura) para mejor sabor
- No batas demasiado la mezcla para que no quede duro
- Podés reemplazar parte del azúcar por miel
- Se puede freezar en porciones y dura hasta 3 meses
- Queda riquísimo tostado con un poco de manteca o dulce
Un clásico que nunca falla
El pan de banana casero es una receta infalible: fácil, económica y adaptable a lo que tengas en casa. Ya sea solo o con agregados, siempre resulta esponjoso, húmedo y lleno de sabor.
Perfecto para acompañar unos mates o un café, es de esas preparaciones que una vez que probás… hacés una y otra vez.