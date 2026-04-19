Los tres signos del zodíaco que se destacan por ser tóxicos

La toxicidad puede afectar profundamente las relaciones, y ciertos signos del zodíaco suelen ser más propensos a comportamientos problemáticos:

Escorpio

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Escorpio, con su intensidad emocional y tendencia a controlar, puede ser tóxico al manipular las emociones ajenas y generar situaciones conflictivas en las relaciones. Su necesidad de poder lo lleva a ser posesivo y controlante.

Cáncer

Cáncer, aunque cariñoso y protector, puede volverse tóxico al depender excesivamente de las emociones y generar vínculos emocionales demandantes. Su vulnerabilidad puede convertirlo en alguien posesivo o manipulado.

Piscis

Piscis, al ser un signo muy idealista, puede caer en comportamientos tóxicos al distorsionar la realidad o evadir responsabilidades emocionales. Su falta de límites y su tendencia a la evasión pueden afectar negativamente a quienes lo rodean.