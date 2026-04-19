Tarot del colibrí: es hora de luchar por alcanzar los sueños

Carta 1) La esperanza: claridad. Confianza. Fe. Ilusiones. Optimismo. Alegría. Buenas noticias.

Carta 2) El argonauta: cambios importantes. Ir tras un sueño o meta. Ilusión. Entusiasmo. Ganas de aprender. Salir en búsqueda del propio destino.

Carta 3)La inmortalidad:cambios radicales. Grandes transformaciones. Renacimiento. Renovación. Fin de un ciclo y comienzo de otro.

Mensaje final

Las cartas hablan de alguien que ha tomado la decisión de ir por sus sueños, de salir en la búsqueda de su destino. Tal vez, inicia su aventura sin demasiadas previsiones o planificaciones. Lo mueve la esperanza, la ilusión, la confianza en sí mismo, el entusiasmo. No tiene miedo porque tiene fe en su destino. Esta persona dejará atrás una etapa de su vida para comenzar un nuevo ciclo que traerá enormes cambios, grandes transformaciones positivas que la harán sentir como si hubiera renacido a una vida nueva, nuevos lugares, nuevas personas, oportunidades que llegan, alegría que se renueva. Un mensaje muy positivo para quienes resuenen con él. A prepararse para las transformaciones que ya están llegando porque son radicales y marcarán un antes y un después.

