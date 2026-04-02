Medialunas de manteca, para el desayuno o la merienda

Las medialunas de manteca son un emblema de la pastelería argentina, una variante local del croissant francés que destila sabor, aroma y una textura inigualable. Ideales para acompañar el desayuno o la merienda, estas delicias se caracterizan por su exterior ligeramente crujiente y su interior suave y esponjoso.

Ingredientes

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Para la masa:

500 g de harina de trigo

250 ml de leche tibia

70 g de azúcar

10 g de levadura seca

2 huevos

1 pizca de sal

Para el empaste:

250 g de manteca (manteca) fría

50 g de harina de trigo

Para el acabado:

1 huevo para pintar

Azúcar para espolvorear (opcional)

Preparación

1. Preparación de la masa

En un bol grande, mezcla la harina con el azúcar y la sal.

Haz un hueco en el centro y agrega los huevos, la leche tibia y la levadura. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.

Amasa sobre una superficie ligeramente enharinada durante unos 10 minutos o hasta que la masa esté suave y elástica.

Deja reposar la masa cubierta con un paño en un lugar cálido por aproximadamente 1 hora o hasta que doble su volumen.

2. Preparación del empaste

Mientras la masa reposa, mezcla la manteca (a temperatura ambiente) con la harina hasta obtener una pasta homogénea.

Extiende esta pasta entre dos hojas de papel para hornear hasta formar un rectángulo de aproximadamente 1 cm de grosor. Refrigera.

3. Laminado de la masa

Una vez que la masa ha duplicado su tamaño, estírala sobre una superficie enharinada formando un rectángulo.

Coloca el empaste de manteca sobre la mitad de la masa y dóblala como un libro, cubriendo el empaste.

Estira la masa nuevamente en forma de rectángulo y dóblala en tres partes. Refrigera por 30 minutos.

Repite este proceso de estirado y plegado dos veces más, refrigerando la masa entre cada sesión.

4. Formando las medialunas

Estira la masa hasta obtener un grosor de unos 5 mm y córtala en triángulos.

Enrolla cada triángulo desde la base hasta la punta, formando las medialunas.

Colócalas en una bandeja para horno previamente engrasada, dejando espacio entre ellas.

5. Horneado

Precalienta el horno a 200°C (390°F).

Pinta las medialunas con huevo batido y, si lo deseas, espolvorea un poco de azúcar sobre ellas.

Hornea durante 15 a 20 minutos o hasta que estén doradas.

Consejos para Medialunas Perfectas

La temperatura de los ingredientes es clave: asegúrate de que la manteca esté fría y la leche tibia para activar la levadura.

El laminado es esencial para lograr las capas características de las medialunas. Sé paciente y sigue los pasos de reposo y refrigeración.

Puedes variar el tamaño de las medialunas según tu preferencia, ajustando el tiempo de horneado en consecuencia.