Tarot del colibrí: aún hay tiempo de cambiar, madurar y crecer

Carta 1) El amor y el deseo: unión. Encuentro. Equilibrio entre el deseo físico y el amor verdadero. Necesidad de tomar decisiones maduras en el amor.

Carta 2) Especulación: calcular el valor de las cosas en su justa medida. Pensar. Razonar. Inteligencia. Orden. Ingenio. Creatividad

Carta 3): La domesticidad: empatía. Comprensión. Armonía. Orden. Adaptación. Hábitos que contribuyen a la unión.

Mensaje final

La persona está intentando valorar a las personas de su entorno, y sus diferentes situaciones de vida con inteligencia y creatividad. En su interior desea poner las cosas en orden, equilibrarse y madurar para lograr la armonía familiar. Tal vez hasta ahora no ha podido, o no había tomado conciencia de ello, lo que lo ha llevado al desorden y al desequilibrio, pues no ha sabido diferenciar entre lo verdaderamente valioso y lo que no lo es, no ha podido dominar sus impulsos confundiendo deseo físico con amor y afecto sincero. En realidad si uno mira las cartas todo parece indicar lo contrario, lo que pasa que aunque todo esté al derecho, la última carta, la domesticidad, salió al revés y si bien no la colocamos invertida, no se puede desconocer su significado porque cambia toda la interpretación de la tirada. La domesticidad al derecho es amor, armonía, paz, orden, unión.. pero al revés indica conflictos, malos entendidos, desunión, descontrol de los impulsos, desequilibrios, inmadurez y comportamientos tóxicos. Por eso decimos que la situación no es buena, aunque puede serlo si la persona actúa de acuerdo a lo que señalan las dos primeras cartas. Aún hay tiempo de cambiar, madurar y crecer para que la vida familiar fluya de otra manera. De lo contrario, puede que todo termine muy mal.

