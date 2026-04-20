astrologia
Horóscopo del lunes 20 de abril de 2026: decisiones clave y energía para avanzar
La semana arranca con energía para retomar proyectos, ordenar prioridades y avanzar con decisión. Es un buen día para fijar objetivos claros y actuar con determinación, sin dejar de escuchar lo que sentís.
ARIES
Iniciás la semana con fuerza: enfocá tu energía.
TAURO
La constancia te dará resultados concretos.
GÉMINIS
La comunicación destraba situaciones.
CÁNCER
Escuchá tu intuición antes de decidir.
LEO
Tu liderazgo abre nuevas oportunidades.
VIRGO
Organización y enfoque en alza.
LIBRA
Buscá equilibrio en decisiones importantes.
ESCORPIO
Determinación para avanzar sin dudar.
SAGITARIO
Entusiasmo para iniciar nuevos planes.
CAPRICORNIO
Responsabilidad que se traduce en avances.
ACUARIO
Ideas innovadoras con potencial.
PISCIS
Sensibilidad que guía tus elecciones.