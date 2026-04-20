Rabas caseras: la receta fácil para una picada perfecta

Ya sea para una picada entre amigos, una entrada rápida o incluso como plato principal acompañado de una ensalada fresca, las rabas caseras son una opción deliciosa, rendidora y mucho más simple de lo que parece. Con pocos ingredientes y algunos cuidados básicos, podés lograr un resultado crocante por fuera y tierno por dentro, como en los mejores restaurantes de mar.

A continuación, una versión ampliada y detallada para que te salgan perfectas en casa.

Ingredientes (2 a 3 porciones)

500 g de calamares limpios (preferentemente los tubos)

1 taza de harina común (0000)

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír (puede ser de girasol o mezcla)

Limón, para servir

Opcionales:

Pimentón dulce o ají molido para darle un toque extra de sabor

Huevo batido o soda fría para un rebozado más liviano y aireado

Paso a paso: cómo hacer rabas caseras

1. Limpieza y corte

Si compraste los calamares enteros, el primer paso es limpiarlos correctamente. Retirá la piel, el cartílago interno (una especie de pluma transparente) y los tentáculos. Para esta receta, lo ideal es utilizar los tubos.

Una vez limpios, cortalos en anillos de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Luego, enjuagalos con agua fría y, muy importante, secalos bien con papel de cocina. Este paso es clave para que el rebozado se adhiera correctamente.

2. Preparar el rebozado

Colocá la harina en un bowl amplio o en una bolsa. Condimentá con sal, pimienta y, si te gusta, sumá pimentón o ají molido.

Pasá los anillos de calamar por la harina, asegurándote de que queden bien cubiertos. Sacudí el exceso para evitar que queden apelmazados.

Tip: si preferís una textura más liviana, podés pasar previamente los calamares por huevo batido o soda fría antes de enharinarlos.

3. Freír correctamente

Calentá abundante aceite en una sartén profunda o freidora. La temperatura ideal es de unos 180 °C. Si no tenés termómetro, podés probar con un poco de harina: si chisporrotea de inmediato, está listo.

Freí las rabas en tandas pequeñas para no bajar la temperatura del aceite. Cocinalas entre 1 y 2 minutos, hasta que estén apenas doradas. Evitá excederte en el tiempo, ya que pueden volverse duras.

Retiralas con una espumadera y apoyalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

4. Presentación y acompañamiento

Servilas bien calientes, con gajos de limón para exprimir en el momento. También podés acompañarlas con distintas salsas como alioli, mayonesa de ajo o salsa tártara.

Consejos clave para que queden perfectas

Secado fundamental: si los calamares están húmedos, la harina no se adhiere bien y el resultado no será crocante.

Aceite a temperatura adecuada: demasiado frío hará que absorban aceite; demasiado caliente las puede quemar por fuera.

Cocción breve: las rabas necesitan pocos minutos. El secreto es dorarlas, no recocinarlas.

Freír en tandas: así mantenés la temperatura del aceite y lográs una cocción pareja.

Preparar rabas en casa no solo es fácil, sino que también te permite ajustar sabores y texturas a tu gusto. Con estos pasos, podés disfrutar de un clásico de mar en versión casera, ideal para cualquier ocasión.