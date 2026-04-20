Tarot del colibrí: es tiempo de buscar el equilibrio y la madurez

Carta 1) Cinco de espadas: peleas. Conflictos. Orgullo. Sentirse vencedor. Heridas

Carta 2) Ocho de espadas: bloqueos. Ceguera. Sentirse atado de pies y manos. No ver la salida

Carta 3) Paje de copas: amor. Entusiasmo. Sentimientos. Inicios. Romanticismo

Mensaje final

Las cartas hablan de una situación conflictiva donde han habido peleas y discusiones. Si bien la persona se sintió en su momento ganadora, el cinco de espadas señala que se trató de una falsa victoria, una victoria que se ha logrado a un costo muy alto y ahora la persona se ha dado cuenta de ello. Pasado cierto tiempo ha bajado su ego y es cuando se da cuenta que no ha ganado nada, al revés, ha perdido algo muy importante, tal vez el cariño y el aprecio de personas valiosas. Ahora no se siente bien. Se ha aislado y encerrado en su propia cárcel de pensamientos negativos. Ha quedado con bloqueos, miedos y pensando que no hay salida. No sabe por dónde seguir, está paralizada en el pasado, pero aunque no ve, intuye por donde está la salida, por eso gira su cabeza hacia un futuro donde está el paje de copas como lo único que podría ayudarla a salir de la toxicidad en la que se encuentra. Y es así, porque el paje de copas representa un inicio, un nuevo comienzo, que por sobre todas las cosas trae amor, bondad, alegría, entusiasmo y noticias positivas. Aunque le parezca que no se puede mover, si puede hacerlo, porque sus pies no están atados y el camino es el que se intuye, es decir, dejar fluir sentimientos y emociones, comunicarse en forma clara y asertiva, bajar el orgullo y dar un primer paso para habilitar el diálogo, y junto a él un nuevo comienzo donde haya más empatía y más reciprocidad. La solución la tiene la persona en sus manos, sólo debería ponerla en práctica y para ello debe encontrar en su interior el equilibrio adecuado entre razón y sentimientos, porque hasta ahora ha prevalecido el control racional sobre los sentimientos y emociones y eso es la razón principal de su bloqueo. Encontrar el centro medio entre ambas cosas ayudará a este alguien a ser más estable y maduro en sus relaciones con los demás y por lo tanto a estar mejor, en un lugar más cálido y luminoso.

