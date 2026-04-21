Crumble de manzana: receta fácil, rápida y con un resultado irresistible

Si estás buscando un postre casero que combine simpleza, sabor y una textura inigualable, el crumble de manzana es una de las mejores opciones. Este clásico de la repostería se destaca por su contraste perfecto entre un relleno de manzanas suaves, dulces y ligeramente ácidas, y una cobertura crocante que se deshace en la boca.

Ideal para compartir en familia, acompañar la merienda o sorprender con algo rico sin complicarse demasiado, esta receta es práctica y siempre sale bien, incluso si no tenés experiencia en la cocina.

Ingredientes

Para el relleno:

4 manzanas verdes (preferentemente Granny Smith)

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Para la cobertura:

100 g de manteca fría

100 g de harina

100 g de azúcar

50 g de avena (opcional, para un extra de crocante)

Cómo preparar crumble de manzana paso a paso

1. Precalentar el horno

Encendé el horno a 180°C para que esté bien caliente al momento de cocinar el crumble. Este paso es clave para lograr una cobertura dorada y crocante.

2. Preparar las manzanas

Lavá, pelá y cortá las manzanas en cubos pequeños o en rodajas finas. Colocalas en un bol y rocialas con jugo de limón para evitar que se oxiden. Sumá el azúcar, la canela y la vainilla. Mezclá bien para que absorban todos los sabores.

3. Hacer la cobertura

En otro recipiente, combiná la harina, el azúcar y la manteca fría en cubos. Integrá con las manos o un tenedor hasta formar una textura arenosa, típica del crumble. Si querés un plus de textura, incorporá la avena en este paso.

4. Armar el postre

Distribuí las manzanas en una fuente para horno en forma pareja. Luego, cubrí toda la superficie con la mezcla arenosa sin presionar demasiado, para que se mantenga aireada.

5. Hornear

Llevá al horno durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente, y las manzanas estén tiernas.

6. Servir

Dejá reposar unos minutos antes de servir. Podés acompañarlo con helado de vainilla o crema batida para realzar aún más su sabor.

Tips para que el crumble salga perfecto

Elegí bien las manzanas: las variedades ácidas como Granny Smith equilibran el dulzor y aportan mejor textura.

Sumá crocante: agregá nueces o almendras picadas a la cobertura.

Versión más saludable: reemplazá parte de la harina por integral o aumentá la cantidad de avena.

No aplastes la cobertura: cuanto más suelta quede, más crocante será el resultado final.

Un postre simple, reconfortante y lleno de sabor, perfecto para esos momentos en los que querés algo dulce sin pasar horas en la cocina.