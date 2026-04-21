Estos son los números de la suerte para hoy martes 21 de abril

martes, 21 de abril de 2026 · 10:06

La cita motivacional del día de hoy

"No tires el balde viejo hasta que sepas si el nuevo puede ser capaz de contener el agua". — Proverbio sueco

El proverbio chino de hoy

"No saltes sobre un pozo solo para caer sobre otro pozo".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 7, 12, 24, 35, 43

Tauro

4, 18, 26, 28, 33, 47

Géminis

2, 17, 21, 30, 38, 42

Cáncer

9, 15, 29, 33, 37, 46

Leo

6, 11, 20, 27, 35, 42

Virgo

3, 17, 25, 32, 36, 49

Libra

5, 11, 20, 26, 33, 45

Escorpio

9, 16, 21, 34, 38, 42

Sagitario

6, 14, 17, 26, 39, 43

Capricornio

3, 7, 12, 24, 36, 45

Acuario

2, 11, 20, 27, 33, 49

Piscis

5, 13, 17, 25, 38, 42