Horóscopo del martes 21 de abril de 2026: decisiones y avances concretos

martes, 21 de abril de 2026 · 09:55

Redacción El Diario de Carlos Paz

La jornada impulsa a actuar con determinación y a resolver asuntos pendientes con mayor seguridad. Es un buen momento para comunicar lo que pensás y avanzar sin postergaciones.

ARIES

Energía bien dirigida para lograr objetivos.

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TAURO

Paciencia y constancia que dan resultados.

GÉMINIS

Palabras claras que abren caminos.

CÁNCER

Confiá en tu intuición para decidir.

LEO

Reconocimiento por tu iniciativa.

VIRGO

Organización que mejora tu rendimiento.

LIBRA

Buscá acuerdos justos y equilibrados.

ESCORPIO

Determinación para superar obstáculos.

SAGITARIO

Ideas nuevas que impulsan proyectos.

CAPRICORNIO

Constancia que se traduce en logros.

ACUARIO

Creatividad aplicada a lo concreto.

PISCIS

Sensibilidad que te guía con claridad.