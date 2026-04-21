astrologia
Horóscopo del martes 21 de abril de 2026: decisiones y avances concretos
La jornada impulsa a actuar con determinación y a resolver asuntos pendientes con mayor seguridad. Es un buen momento para comunicar lo que pensás y avanzar sin postergaciones.
ARIES
Energía bien dirigida para lograr objetivos.
TAURO
Paciencia y constancia que dan resultados.
GÉMINIS
Palabras claras que abren caminos.
CÁNCER
Confiá en tu intuición para decidir.
LEO
Reconocimiento por tu iniciativa.
VIRGO
Organización que mejora tu rendimiento.
LIBRA
Buscá acuerdos justos y equilibrados.
ESCORPIO
Determinación para superar obstáculos.
SAGITARIO
Ideas nuevas que impulsan proyectos.
CAPRICORNIO
Constancia que se traduce en logros.
ACUARIO
Creatividad aplicada a lo concreto.
PISCIS
Sensibilidad que te guía con claridad.