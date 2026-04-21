Las 8 mejores razas de perros para convivir con abuelos

Si siempre has querido tener un perro y nunca te has decidido por falta de tiempo, puede que al llegar la jubilación también se presente la oportunidad de hacer realidad este deseo. Vivir con un animal de compañía, de hecho, tiene muchos beneficios para la salud.

Schnauzer

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Una de las razas que podría adaptarse perfectamente a tu estilo de vida es el schnauzer, un perro muy inteligente, sociable, cariñoso y tranquilo en casa. Existen diferentes tamaños. Un schnauzer miniatura, por ejemplo, no suele pesar más de 8-9 kg.

Caniche

Es otra de las razas de perro más recomendadas para personas mayores, sobre todo, el caniche toy, un animal pequeño que no pesa más de 6 kg y que puedes llevarlo a cualquier sitio. Destacan también por su gran inteligencia. También por ser una de las razas más longevas. Sus ejemplares pueden llegar a vivir 18 años.

Pug

Conocido también como carlino, es una raza de perro adorable, tranquila y muy noble. Solo hay que tener en cuenta que pertenece al grupo de las razas braquicefálicas, caracterizadas por tener problemas para respirar. El ejercicio intenso o el calor pueden ser muy perjudiciales para ellos.

Bichón maltés

Muy recomendable también es esta raza de perro pequeño, que no suele pasar de los 5 kg y cuya esperanza de vida ronda los 12-15 años. Es muy amigable con los niños, los mayores aunque puede mostrarse un poco reservado con los extraños. Hay que prestar mucha atención a su alimentación porque tiene tendencia a ganar peso.

Cavalier king Charles spaniel

Podríamos decir que es una de las razas de perros pequeños más adorables. Nadie puede resistirse a la mirada tierna de este animal de compañía. Son muy cariñosos, amables con todos, por lo que es recomendable para niños y mayores, y además juguetón. Sin duda, uno compañero ideal para la jubilación.

Golden retriever

Dentro de los perros de raza grande, un buen animal de compañía para jubilados es el golden retriever, un gran bonachón con una gran disponibilidad para el juego. Es una de las razas más fáciles de adiestrar y más recomendable si nunca antes has tenido un can. Es muy inteligente y convive perfectamente con otros perros y con gatos.

Labrador

Muy parecido a golden es el labrador, otra de las razas de perro grandes más aconsejables como primer perro o para gente mayor. Destaca por su docilidad y facilidad de adiestramiento, por adaptarse a vivir en cualquier espacio y por ser muy fiel a su dueño. Eso sí, necesita hacer ejercicio porque tiene mucha tendencia al sobrepeso. Largas caminatas y una buena alimentación serán hábitos que compartirán y agradecerán con sus compañeros jubilados.

West highland terrier

Esta es otra raza de perro que no puede faltar en este listado de 'peludos' para personas que se acaban de jubilar. Hablamos de un animal que se adapta perfectamente a la vida en un piso y que tiene un tamaño pequeño, aunque puede llegar a pesar 10 kg. Son animales que sorprenden, pues, pese a su estatura, gozan de una gran autoestima, no suelen acobardarse y son buenos guardianes.