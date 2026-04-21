Tarot del colibrí: el trabajo espiritual ha dado sus frutos

Carta 1) El ermitaño: aislamiento voluntario. Introspección. Reflexión. Conocimiento. Sabiduría

Carta 2) Reina de copas: abundancia. Amor. Bondad. Equilibrio emocional. Capacidad para escuchar y cuidar a otros.

Carta 3) Sota de copas: entusiasmo. Ilusión. Amor. Romanticismo. Emociones. Sentimientos. Energía joven. Creatividad. Intuición

Mensaje final

Alguien se ha aislado para pensar en soledad, reflexiona o tal vez medita cosas sobre sí misma y su vida. Mira el camino que ha recorrido con detenimiento, tratando de extraer un conocimiento. Es una persona que ha experimentado una gran evolución, se ha cuestionado, ha buscado conocerse y ese trabajo la ha vuelto más sabia. Las cartas muestran como pasó de ser una sota de copas, es decir, alguien con empatía, capaz de brindar amor y alegría. Con creatividad y una intuición incipiente, a una reina de copas, la figura mayor del palo de copas, una persona abundante en todo sentido, amorosa, estable, equilibrada emocionalmente, capaz de escuchar, de aconsejar y de cuidar de otros. Además, posee una gran intuición y expresa sus sentimientos sin reserva. El crecimiento y la elevación espiritual que ha vivido no es casual, es producto del trabajo que está persona ha realizado con ella misma, quizás durante años. Es más sabia porque se ha hecho preguntas y ha buscado respuestas, ha sacado aprendizaje de lo vivido, incluso del dolor o de las cosas malas que le tocó pasar. Ahora es alguien que ilumina allá por donde va, es quien donde otros encuentran inspiración, consuelo y buenos ejemplos. Bien por esta persona!! Ha sacado la mejor versión de sí misma.

