El secreto de la milanesa de nalga perfecta: receta fácil y casera

El secreto de la milanesa de nalga perfecta: receta fácil y caseraReceta fácil con tips clave para lograr milanesas crocantes por fuera y jugosas por dentro.
La milanesa de nalga es mucho más que una receta: es un ícono de la cocina argentina, presente en almuerzos familiares, reuniones con amigos y menús de todos los días. Su combinación de carne tierna, interior jugoso y exterior crocante la convierte en un plato irresistible que nunca falla.
Aunque parece sencilla, lograr una milanesa perfecta tiene sus secretos. Desde la elección del corte hasta el empanado y la fritura, cada paso hace la diferencia. A continuación, una receta completa y mejorada para que te queden como de bodegón.
Ingredientes
- 1 kg de nalga de vaca (en filetes finos)
- 2 tazas de pan rallado
- 1 taza de harina
- 2 huevos
- 1 diente de ajo (opcional)
- Perejil fresco picado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite para freír
Paso a paso
1. Preparar la carne
Si los filetes son gruesos, aplanalos con un mazo de cocina para que tengan un grosor uniforme. Esto es clave para una cocción pareja. Condimentá con sal, pimienta, ajo y perejil. Si podés, dejalos reposar unos 20 a 30 minutos: el sabor mejora mucho.
2. Empanar correctamente
Colocá en tres recipientes: harina, huevos batidos (con una pizca de sal) y pan rallado.
Pasá la carne por harina (retirando el exceso)
Luego por huevo
Finalmente por pan rallado, presionando bien
Tip: para una milanesa más crocante, repetí el paso de huevo y pan rallado (doble empanado).
3. Freír a la temperatura justa
Calentá abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto. Debe estar caliente pero no humeante.
Freí las milanesas de a pocas por vez, unos 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén bien doradas.
4. Escurrir y servir
Retiralas y apoyalas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Servilas bien calientes.
Tips clave para que salgan perfectas
- No pinches la carne durante la cocción para que no pierda jugo
- Usá pan rallado de buena calidad o mezclalo con un poco de panko
- Si querés una versión más liviana, podés hacerlas al horno con un chorrito de aceite
Cómo acompañarlas
Las milanesas de nalga van bien con todo, pero estos clásicos nunca fallan:
- Ensalada fresca
- Puré de papas
- Papas fritas
- O en sandwich, con lechuga, tomate y mayonesa
Un plato simple, rendidor y lleno de sabor que sigue siendo el favorito de grandes y chicos. Con estos consejos, tus milanesas van a pasar al siguiente nivel.