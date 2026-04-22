Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser presumidos

Una persona presumida, es aquella “jactanciosa, orgullosa, que tiene alto concepto de sí mismo”. Es decir, que un presumido es aquel que de manera reiterativa da a conocer sus metas y alcances y le encanta que el resto los admiren por eso.

Leo

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Los leones del zodiaco destacan por su vanidad, egocentrismo y orgullo. Les encanta siempre ser admirados y reconocidos por su forma de ser, sus logros y todo lo que consiguen. Así que no dudarán en compartir con bombos y platillos sus capacidades.

Son presumidos no solo con lo que alcanzan, sino con lo que esperan conseguir. Desde antes de haber empezado un proyecto, los Leo ya están contando el camino que van a transitar para comenzar a recibir elogios y piropos.

Virgo

Los Virgo son muy presumidos en cuanto a su conocimiento. Al ser personas hábiles y calculadoras, creen siempre tener la razón. Esto hace que adopten un aire de superioridad, incluso si están equivocados y lejos de estar en lo cierto.

Las personas nacidas bajo este signo consideran que ellas son las mejor calificadas en las áreas en las que se desempeñan. Pocas veces admiten que se les cuestione y siempre buscarán la forma de llevarse las felicitaciones de un trabajo bien hecho.

Libra

Los Libra constantemente están pensando los demás que opinan de ellos. Se quieren ver siempre arreglados, felices y encantadores. Esto a veces los lleva a tener actitudes presuntuosas sobre lo que tienen y lo que consiguen.

El que dirán es un motor para los Libra, así que pecaran de presumidos si eso los lleva a ser admirados y a robarse una que otra mirada. En ocasiones, el depender de lo que digan los demás los hace cuestionarse constantemente y tener una autoestima poco estable.

Tauro

Los Tauro son personas decididas y carismáticas por naturaleza. Esto produce que con frecuencia quieran ser el centro de atención y recibir atenciones de quienes los rodean. Son amantes de las selfies y en redes siempre estarán presumiendo de su estilo de vida.

Si no reciben halagos o elogios, los Tauro no tienen inconveniente en ser ellos mismos quienes se alaben. Saben de lo que son capaces y les gusta reconocerse a sí mismos hasta dónde han llegado. Su presunción hace que a veces los demás los perciban como orgullosos.