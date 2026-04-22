Pan relleno de cebolla: ideal para picadas y reuniones

En muchas cocinas del mundo, el pan ocupa un lugar central, pero pocas versiones resultan tan tentadoras como el pan relleno de cebolla. Esta preparación combina una masa esponjosa con un relleno dulce y sabroso, gracias a la cebolla caramelizada, logrando un equilibrio perfecto entre textura y sabor.

Ideal para acompañar comidas, picadas o como aperitivo en reuniones, este pan casero es rendidor, económico y muy fácil de hacer. Además, podés sumarle queso para un toque extra que lo vuelve aún más irresistible.

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Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina de trigo

10 g de sal

7 g de levadura seca

300 ml de agua tibia

50 ml de aceite

Para el relleno:

3 cebollas grandes

50 g de manteca

Sal y pimienta a gusto

Queso rallado (opcional)

Paso a paso

1. Preparar la masa

En un bol grande, mezclá la harina con la sal. En otro recipiente, disolvé la levadura en el agua tibia y dejá reposar unos minutos hasta que active.

Incorporá este líquido junto con el aceite a la harina y mezclá hasta formar una masa. Amasá durante unos 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.

2. Primer levado

Tapá la masa con un paño limpio y dejala reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

3. Hacer el relleno

Cortá las cebollas en rodajas finas. En una sartén, derretí la manteca y cocinalas a fuego medio durante 20 a 25 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que estén bien doradas y caramelizadas. Salpimentá a gusto.

Tip: podés agregar queso rallado para intensificar el sabor.

4. Armado del pan

Estirá la masa sobre una superficie enharinada formando un rectángulo. Distribuí el relleno de cebolla de manera uniforme, dejando un pequeño borde.

Enrollá la masa como si fuera un pionono y sellá bien los extremos.

5. Segundo levado

Colocá el pan en una bandeja con papel manteca, cubrí y dejá reposar unos 30 minutos más.

6. Horneado

Llevá a horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté dorado. Para comprobar la cocción, golpeá suavemente la base: debe sonar hueco.

Cómo servirlo

Este pan es delicioso recién salido del horno, pero también se puede disfrutar a temperatura ambiente. Es ideal para:

Picadas

Acompañar carnes o ensaladas

Cortar en rodajas y servir como entrada

Una receta simple que transforma ingredientes básicos en una propuesta casera, sabrosa y perfecta para cualquier ocasión.