Tarot del colibrí: llega un impulso que ayudará a vencer obstáculos

Carta 1) Cinco de pentáculos: carencia. Pobreza. Desamparo. Preocupación. Aunque no se ve hay ayuda disponible

Carta 2) Dos de pentáculos: desequilibrio. Malabares. Dudas. Inseguridad. Atender muchas cosas a la vez.

Carta 3) El carro: energía. Determinación. Triunfo. Vencer obstáculos. Integración de la dualidad.

Mensaje final

La persona ha pasado o está pasando por una etapa donde siente mucha carencia, pobreza, desamparo.La carencia parece ser especialmente material, aunque esa mala situación económica obviamente afecta otros aspectos de la vida provocando un gran desequilibrio. Hay falta de estabilidad, dudas, dualidad. Tal vez esta persona hace malabares todos los días para poder sostener su vida y la de los suyos. Quizás tiene varias ocupaciones o un trabajo al que necesita dedicarle muchas horas. Los compromisos con los que debe cumplir se multiplican y probablemente no puede cumplir con ellos y eso lo agobia y lo saca de su centro. La buena noticia es que viene un cambio importante acompañado de mucha fuerza, energía y determinación. Es un impulso que ayuda a vencer obstáculos y a moverse hacia un triunfo. El carro avanza contra todo impedimento hacia su meta, integrando la dualidad en un mismo objetivo. Pronto la situación de esta persona mejorará notablemente y podrá resolver los problemas que la aquejan. Ojalá así sea!