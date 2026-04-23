Tarot del colibrí: la fortuna y la estabilidad han llegado para quedarse

Carta 1) La torre: caída. Destrucción. Repentino. Final y nuevo comienzo.

Carta 2) La emperatriz: madre tierra. Fertilidad. Amor. Belleza. Poder. Abundancia. Intuición

Carta 3) Ocho de oros: trabajo. Empeño. Voluntad. Paciencia. Dedicación. Adquirir una habilidad

Mensaje final

Como el Ave Fénix, esta persona ha resurgido de las cenizas. Algo ha llegado inesperada y velozmente dejando a su paso destrucción. La persona no esperaba ese final, no estaba preparada para el mismo, pero en menos que canta un gallo todo lo que había construido se ha venido abajo. Quizás esa edificación le costó mucho esfuerzo y trabajo, pero a lo mejor la hizo sobre terreno arenoso, es decir, sin buenos cimientos, sin bases sólidas. El final puede haberse dado en el plano de las relaciones sociales, en lo laboral, etc, pero las cartas hablan de un fin y dicen que no hubo más remedio que empezar de nuevo desde cero con mucha voluntad, paciencia, esfuerzo, dedicación y trabajo. Quizás esta etapa ya ha pasado porque en el centro está la carta de la emperatriz que comunica que en el presente hay un gran empoderamiento de este alguien. Habla de una energía poderosa, fuerte, abundante, pero al mismo tiempo amorosa, protectora, capaz de nutrir y guiar a otros. La buena fortuna y la estabilidad han llegado para quedarse. La persona disfruta ahora de una vida feliz y plena que antes no tenía. Se ha destruido lo viejo, lo que ya no se sostenía, para dar lugar a un nuevo comienzo maravilloso. La vida ha puesto las cosas en su lugar, aunque también hay que decir, que la persona ha luchado, no se ha dejado caer, no ha perdido la esperanza y ha trabajado muy duro para llegar a ser quien es, una emperatriz. Felicitaciones a quien le resuene este mensaje!!!