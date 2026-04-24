Cómo hacer bombones de chocolate caseros

Los bombones de chocolate son un clásico irresistible y lo mejor es que podés hacerlos en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de técnicas complicadas. Con esta receta, vas a lograr piezas ricas, vistosas y totalmente personalizables.

ingredientes

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200 gramos de chocolate para fundir (negro, con leche o blanco)

Moldes para bombones (silicona o plástico duro)

Rellenos opcionales: nueces, almendras, avellanas, frutas secas, mermelada, caramelo o licor

Paso a paso

1. derretir el chocolate

Picá el chocolate en trozos pequeños y derretilo a baño María o en microondas en intervalos de 20 segundos, mezclando cada vez para evitar que se queme.

2. preparar los moldes

Asegurate de que estén bien limpios y secos. Verté el chocolate derretido cubriendo las cavidades. Si querés bombones rellenos, llená solo hasta la mitad.

3. agregar el relleno

Sumá frutos secos, mermelada, caramelo o el ingrediente que prefieras sobre el chocolate aún blando. Luego cubrí con más chocolate.

4. enfriar

Llevá los moldes a la heladera durante al menos 1 hora, hasta que los bombones estén firmes.

5. desmoldar y servir

Retiralos con cuidado y colocalos en cápsulas de papel para una mejor presentación.

Tips para que queden perfectos