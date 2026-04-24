Cómo hacer bombones de chocolate caseros

cocina
Cómo hacer bombones de chocolate caserosUna receta simple y económica para sorprender con un detalle dulce hecho en casa.
Los bombones de chocolate son un clásico irresistible y lo mejor es que podés hacerlos en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de técnicas complicadas. Con esta receta, vas a lograr piezas ricas, vistosas y totalmente personalizables.
ingredientes
- 200 gramos de chocolate para fundir (negro, con leche o blanco)
- Moldes para bombones (silicona o plástico duro)
- Rellenos opcionales: nueces, almendras, avellanas, frutas secas, mermelada, caramelo o licor
Paso a paso
1. derretir el chocolate
Picá el chocolate en trozos pequeños y derretilo a baño María o en microondas en intervalos de 20 segundos, mezclando cada vez para evitar que se queme.
2. preparar los moldes
Asegurate de que estén bien limpios y secos. Verté el chocolate derretido cubriendo las cavidades. Si querés bombones rellenos, llená solo hasta la mitad.
3. agregar el relleno
Sumá frutos secos, mermelada, caramelo o el ingrediente que prefieras sobre el chocolate aún blando. Luego cubrí con más chocolate.
4. enfriar
Llevá los moldes a la heladera durante al menos 1 hora, hasta que los bombones estén firmes.
5. desmoldar y servir
Retiralos con cuidado y colocalos en cápsulas de papel para una mejor presentación.
Tips para que queden perfectos
- Si querés un acabado brillante y crocante, podés templar el chocolate.
- Evitá que entre agua en el chocolate mientras se derrite.
- Probá combinaciones: chocolate blanco con frutos rojos, negro con naranja o con frutos secos.