Horóscopo chino de hoy, viernes 24 de abril de 2026: decisiones claras y cierre en armonía

Bajo la influencia de la Serpiente de Fuego, este viernes trae intensidad emocional, intuición y capacidad de transformación. Es un día propicio para cerrar temas pendientes, decir lo que sentís y tomar decisiones desde un lugar más consciente.

Rata

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Tu intuición está muy afinada. En el amor, una charla sincera puede aclarar lo que venías sintiendo. En lo laboral, evitá decisiones apresuradas: observá primero.

Buey

La energía del día te pide flexibilidad. En el amor, aflojar el control mejora el vínculo. En lo laboral, adaptarte te dará mejores resultados que resistirte.

Tigre

Tu impulso se activa con fuerza. En el amor, la pasión se renueva, pero cuidá no reaccionar por impulso. En el trabajo, tu iniciativa puede abrir una puerta importante.

Conejo

Necesitás calma y armonía. En el amor, un gesto tierno cambia el clima. En lo laboral, priorizá lo esencial y no te disperses.

Dragón

Día intenso pero productivo. En el amor, tu magnetismo atrae, pero también puede generar roces si no medís palabras. En el trabajo, brillás si canalizás bien tu energía.

Serpiente

Tu signo rige la jornada. Estás más perceptivo y profundo. En el amor, podés tener una revelación importante. En lo laboral, tu estrategia te posiciona mejor.

Caballo

El día te impulsa a moverte, pero con conciencia. En el amor, una conversación sincera puede acercarte más. En lo laboral, organizate para no sobrecargarte.

Cabra

Tu sensibilidad está a flor de piel. En el amor, necesitás contención y afecto real. En lo personal, buscá espacios de calma para no saturarte.

Mono

Tu mente rápida te da ventaja. En el amor, el humor ayuda a aliviar tensiones. En lo laboral, una idea creativa puede marcar la diferencia.

Gallo

La claridad llega si bajás la autoexigencia. En el amor, expresar lo que sentís mejora la conexión. En el trabajo, ordenar prioridades será clave.

Perro

Tu empatía te convierte en sostén para otros. En el amor, tu lealtad fortalece el vínculo. En lo laboral, evitá cargar con todo: delegar también es crecer.

Cerdo

El día te invita a disfrutar sin culpa. En el amor, la ternura fluye. En lo laboral, confiar en tu intuición te guía hacia decisiones acertadas.