Palmeritas con masa de tarta: un snack fácil y delicioso

Las palmeritas son un clásico infaltable de la repostería casera: simples, económicas y siempre tentadoras. Su textura crocante por fuera y su interior levemente caramelizado las convierten en la opción ideal para acompañar el mate, el café o una merienda especial. Lo mejor es que podés prepararlas en casa en pocos minutos, usando masa de tarta comprada y sin necesidad de técnicas complicadas.

Ingredientes

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1 masa de tarta (mejor si es tipo hojaldre)

100 g de azúcar blanca

1 cucharada de azúcar impalpable (opcional, para decorar)

Preparación paso a paso

1. Preparar la superficie

Espolvoreá la mitad del azúcar sobre una mesa o mesada limpia. Este paso no solo evita que la masa se pegue, sino que además aporta ese toque dulce y crocante tan característico.

2. Estirar la masa

Colocá la masa sobre el azúcar y estirala suavemente con un palo de amasar para emparejar su grosor. No hace falta que quede demasiado fina, pero sí uniforme.

3. Azucarar

Distribuí el resto del azúcar sobre toda la superficie de la masa, presionando apenas con las manos para que se adhiera bien.

4. Formar las palmeritas

Enrollá la masa desde ambos extremos hacia el centro, formando dos rollos que se encuentren en el medio. Esto le dará la clásica forma de corazón o palmera.

5. Cortar

Con un cuchillo bien afilado, cortá rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Cada corte será una palmerita.

6. Hornear

Precalentá el horno a 200 °C. Colocá las palmeritas en una bandeja con papel manteca, dejando espacio entre ellas porque al cocinarse se expanden.

Llevá al horno entre 10 y 15 minutos, hasta que estén bien doradas y caramelizadas. Es importante vigilarlas para que no se quemen.

7. Enfriar y servir

Retiralas del horno y dejalas enfriar sobre una rejilla. Si querés darles un toque extra, espolvoreá un poco de azúcar impalpable antes de servir.

Consejos para que salgan perfectas

Elegí buena masa: la de hojaldre es la mejor opción para lograr un resultado bien crocante y liviano.

Sumá sabor: podés agregar canela, esencia de vainilla o ralladura de limón al azúcar para variar el gusto.

Punto justo: el secreto está en el dorado, que queden bien caramelizadas pero no quemadas.

Conservación: guardalas en un recipiente hermético para mantener su textura crujiente por varios días.

Fáciles, rápidas y deliciosas, las palmeritas caseras son una opción ideal para resolver algo rico sin complicarse.