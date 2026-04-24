Tarot del colibrí: después de mucho trabajo, por fin se cumplen los objetivos

Carta 1) El mago: inicios. Comienzo. Aprendizaje. Trabajo. Habilidades. Se poseen todos los conocimientos necesarios. Conexión con lo espiritual y lo terrenal.

Carta 2) Diez de copas: abundancia. Amor. Bienestar. Alegría. Familia. Hogar.

Carta 3) La templanza: esperanza. Fe. Equilibrio. Armonía. Paciencia. Sanación.

Mensaje final

Esta persona va a conseguir realizar todos sus sueños, sino lo ha hecho ya. Las cartas que han salido son hermosas, dicen que por fin se cumplen los objetivos por los cuales se ha trabajado con mucha paciencia y honestidad. La persona comienza algo, puede ser algo en particular o un camino nuevo para su vida en general. Una nueva vida. Tal vez ha llegado a este comienzo después de atravesar situaciones dolorosas, pero ese ciclo ya se ha cerrado, por eso hay un inicio que no toma a este alguien desprevenido, por el contrario, se trata de una persona que se ha preparado, ha estudiado, ha madurado, y ahora está lista para ver los frutos de su trabajo. Es alguien creativo e intuitivo que ha desarrollado habilidades notables a base de su curiosidad, su inteligencia, su voluntad para aprender y del amor que ha puesto y pone en lo que hace. El tarot predice: amor, buenas amistades y una familia amorosa rodeándolo. La carta de la templanza al final, habla de esperanza, armonía, paz, abundancia, sanación y felicidad.

