Horóscopo chino: los signos que se caracterizan por ser los más obstinados

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino más obstinados, según indican las predicciones de la astrología oriental.

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Serpiente

Es el primero de los signos del zodíaco en esta lista del horóscopo chino. Según indica la astrología oriental, es uno de los más obsesivos. Suelen ser muy comprometidos con su palabra y son muy observadores. Nunca se rinden al momento de conseguir algún propósito en cualquier ámbito de su vida. Sin embargo, por esa terquedad y persistencia constante, pueden dejar de lado otros temas importantes como el amor o la familia, lo cual le puede generar problemas.

Dragón

Según revela la astrología oriental, cuando se trata de cumplir metas, el signo del zodíaco del Dragón en el horóscopo chino suele ser el más constante y determinado. Le gusta persistir en sus objetivos, lo que le demanda un gran sacrificio. Pero, la línea entre la determinación y la obstinación puede ser muy delgada. Por ello, deben estar muy atento e identificar cuando la obstinación ponga en juego otros aspectos de su vida. Sin embargo, el dragón también se caracteriza por ser sabio, por lo que sabe en qué momento detenerse. Pertenecen al signo del dragón los que nacieron en los siguientes años:

Caballo

Finalmente, cerrando la lista de los tres signos del zodíaco del horóscopo chino más obsesivos y obstinados según la astrología oriental, se encuentra el caballo. Son personas que siempre tienen algo en mente, aunque la mayoría de sus ideas son simples y prácticos. En su vida diaria, pueden llegar a obsesionarse con una meta. Por ello, son determinados, por lo que los resultados no se pueden hacer esperar para ellos.