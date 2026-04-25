Tarot del colibrí: Lo viejo se ha ido, pero llegan nuevas oportunidades

Carta 1) Rey de bastos: acción. Fuego. Pasión. Liderazgo. Valentía. Confianza en sí mismo.

Carta 2) Los amantes: decisión. Unión apasionada e intensa. Amor.

Carta 3) La torre: final. Caída. Derrumbe repentino. Destrucción. Volver a empezar

Mensaje final

Las cartas nos cuentan una historia de amor que no ha tenido un buen final. Un rey de bastos ha sido uno de los protagonistas, quizás se trate de la persona que consulta. Este rey probablemente no lo haya pasado nada bien porque ha tomado una decisión que ha provocado el final de una hermosa relación. Tal vez ha perdido a alguien que ama con el alma y apasionadamente, con quien ha tenido un vínculo muy profundo. Suelen llamarse almas gemelas este tipo de conexiones. El tarot dice que ha llegado un final abrupto y todo se ha terminado. La persona se ha debilitado perdiendo muchas de sus cualidades de fuerza y liderazgo y es lógico que así sea después de una torre que no esperaba. Tal vez se siente con confusión, decepción y puede ser que no tenga ganas, ni fuerza, para volver a empezar, pero no tendrá más opción que recomenzar. Y lo hará cuando pase este mal momento que es una especie de duelo por lo que se ha roto. Quiera o no, hay que atravesar el dolor y la oscuridad, pero esta persona tiene que saber que si le ha llegado una torre es porque las cosas no estaban bien desde hace tiempo y se habían vuelto insostenibles. Ahora, pasado el duelo, hay que recobrar ese rey de bastos valiente, puro fuego y pasión y empezar por un camino nuevo. Lo viejo ha tenido que irse, pero las nuevas oportunidades pronto estarán llegando para que la persona vuelva a estar bien y feliz.



