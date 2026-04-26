Empanadas cordobesas: la receta casera con el toque dulce que las hace únicas

En Argentina, pocas preparaciones despiertan tanto entusiasmo como las empanadas. En Córdoba, estas delicias se destacan por su combinación única de sabores, que mezcla la suavidad de la masa con un relleno sabroso y, en muchos casos, un toque dulce que las hace irresistibles. Ya sea en reuniones familiares, celebraciones o encuentros con amigos, las empanadas cordobesas son siempre protagonistas. A continuación, el paso a paso para prepararlas en casa.

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina de trigo

100 g de grasa o manteca

1 taza de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 huevo (opcional, para pincelar)

Para el relleno:

400 g de carne picada

2 cebollas grandes

1 pimiento rojo

200 g de pasas de uva

100 g de azúcar

3 huevos duros

Especias al gusto: comino, pimentón, sal y pimienta

Aceite para saltear

Preparación paso a paso

1. Preparar la masa

En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Calentar la grasa o manteca y añadirla a la preparación. Incorporar de a poco el agua tibia hasta formar una masa suave y homogénea. Cubrir con un paño y dejar reposar durante 30 minutos.

2. Hacer el relleno

En una sartén con un poco de aceite, saltear las cebollas y el pimiento rojo picados hasta que estén tiernos. Agregar la carne picada y cocinar hasta que se dore. Sumar las especias, las pasas de uva y mezclar bien. Incorporar los huevos duros picados y dejar enfriar antes de armar.

3. Armar las empanadas

Dividir la masa en porciones y estirar en círculos de unos 10 centímetros de diámetro. Colocar una cucharada del relleno en el centro, cerrar en forma de media luna y sellar los bordes con repulgue o presionando con un tenedor.

4. Hornear

Precalentar el horno a 200 °C. Disponer las empanadas en una bandeja y, si se desea, pincelar con huevo batido para lograr un dorado parejo. Cocinar entre 20 y 25 minutos, o hasta que estén bien doradas.

Un clásico cordobés que combina tradición y sabor, perfecto para disfrutar en casa con un relleno que equilibra lo salado y lo dulce en cada bocado.