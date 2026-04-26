Tarot del colibrí: es hora de cosechar el fruto del esfuerzo realizado

Carta 1) Dos de copas: unión. Encuentro. Decisión. Amor como elección.

Carta 2) Anciana de oros: abundancia. Disfrutar del bienestar material que se ha conseguido con esfuerzo. Madurez. Armonía

Carta 3) Ocho de oros: trabajo. Esfuerzo. Voluntad. Paciencia. Aprendizaje. Creatividad. Abundancia

Mensaje final

El tarot habla de una persona que ha conseguido equilibrio y armonía interior. Ha integrado sus luces y sombras y se acepta tal cual es. Ha elegido darse y dar mucho amor a los demás. Ha puesto siempre la bondad por delante. Es una persona que ama profundamente lo que hace. Trabajó cada día para mejorar, estudió, se esforzó por aprender y perfeccionarse en aquello a lo que se dedica, o se ha dedicado a lo largo de su vida. Además de inteligencia y creatividad, también ha sido paciente y voluntariosa. No es por casualidad que en la madurez este alguien esté tranquilo, en paz, en armonía, cosechando los buenos frutos de su esfuerzo y de sus obras. Se lo merece totalmente, por haber hecho las cosas bien, siempre con verdad, bondad, generosidad y sin escatimar dedicación y trabajo. Ya puede estar satisfecha, porque dió lo mejor de sí para vivir con abundancia como lo hace en el presente.

