Cómo hacer un bizcochuelo perfecto con pocos ingredientes

El bizcochuelo casero es una de esas recetas infalibles de la repostería: simple, económica y perfecta para compartir en familia. Se prepara con pocos ingredientes, en poco tiempo, y sirve tanto para acompañar una merienda como para usar de base en tortas más elaboradas. A continuación, una versión fácil para lograr un resultado esponjoso y suave.

Ingredientes

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4 huevos

200 g de azúcar

200 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 ml de leche (opcional, para mayor humedad)

Preparación

Primero, precalentar el horno a 180°C y preparar un molde de 22 a 24 cm, enmantecándolo y, si se desea, colocando papel manteca en la base para facilitar el desmolde.

En un bol amplio, batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla clara, espumosa y con buen volumen. Este paso es clave para lograr un bizcochuelo aireado.

Incorporar la esencia de vainilla y mezclar unos segundos más.

Tamizar la harina con la sal e integrarla en varias tandas, con movimientos suaves y envolventes, para no perder el aire incorporado durante el batido.

Si se busca una textura más húmeda, agregar la leche al final y mezclar con cuidado.

Volcar la preparación en el molde y llevar al horno durante 30 a 40 minutos. Es importante no abrir la puerta durante los primeros 25 minutos para evitar que el bizcochuelo se baje. Estará listo cuando al pincharlo con un palillo, este salga seco.

Una vez cocido, dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y luego enfriar completamente sobre una rejilla.

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