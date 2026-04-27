Los signos zodiacales que se destacan por ser dañinos

La Astrología, en esta ocasión, nos revela cuáles son los cuatro signos más tóxicos y dañinos del zodiaco. Por su personalidad, estos nativos pueden ser muy dañinos para su entorno próximo y para los demás.

Conocidos y extraños pueden caer en sus redes: estos signos suelen ser tóxicos al dejar ver el costado más oscuro de su personalidad ya sea por su egoísmo o exceso de autoridad.

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Según la Astrología, estos signos suelen tener diferentes características como la tozudez, la falta de empatía o su violenta manera de imponer lo que creen correcto.

Escorpio

En el podio de los más tóxicos son los escorpianos. Para la Astrología, la mayoría de los nacidos bajo este signo es egoísta y cruel. Hieren a la persona que tienen cerca cuando están nerviosos. Pueden estar bien y en sólo un minuto pasar a odiar a todo el mundo.

Es difícil tener una relación sana con ellos, no obstante son leales, por lo que, bien llevados, pueden ser una sorpresa para una buena relación.

Cáncer

La Astrología dice que los nativos de este signo tienen buenas habilidades para la venganza, ya que su lado oscuro es poderoso. Pueden herir a la gente mediante su humor negro, y logran magnificar las discusiones ya que se mueven por la crueldad.

Son inteligentes para decir cosas hirientes como si no se hubieran dado cuenta y hacer sentir mal a los demás.

Piscis

Los nacidos bajo el signo de Piscis están en el tercer puesto de los más tóxicos y odiosos, según la Astrología. Algunos tienden a pensar que son bipolares, impredecibles. Suelen dejarse llevar por la maldad y son muy rencorosos. Ante un problema de cualquier índole, estarán enojados por años y no serán capaces de manifestarlo para llegar a una solución.

Quienes están a su alrededor tienen dos opciones: aceptarlos como son o alejarse lo antes posible.

Leo

La Astrología revela que las personas de este signo son cambiantes y encima no se les puede dar la contra. Son extremadamente autoritarios y prefieren estar en la zona de mando de todo grupo que integren. Suelen convertirse en líderes dictatoriales. En cuanto alguien les señala sus errores lo pasan directamente a la lista de traidores, pero en silencio.

Suelen estar y decididos a hacerles la vida imposible hasta perjudicarlos.