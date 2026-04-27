Tarot del colibrí: las cosas no siempre son lo que parecen

Carta 1) Paje de copas: amor romántico. Entusiasmo. Pureza. Sentimientos

Carta 2) Rey de bastos: fuego. Pasión. Acción. Liderazgo. Generosidad

Carta 3) El mago: inicios. Manifestación. Autoconfianza. Creatividad. Habilidades. Conocimientos

Mensaje final

Aunque en lo posible en este tarot del colibrí no se leen cartas a la inversa, a veces el que una carta importante haya salido al revés cambia el significado de la tirada, por eso en este caso se tendrá en cuenta que el mago salió a la inversa, dado que es el arcano mayor dentro de las cartas. El mago como se ha presentado acá pierde la positividad de sus cualidades. Las cartas dicen que tal vez las apariencias engañan y no todo lo que brilla es oro. Si bien hay un rey de bastos que normalmente es una persona fuerte, determinada, apasionada, con capacidad para resolver situaciones y un paje de copas alegre, entusiasmado, con un lindo amor para ofrecer, esto no parece ser muy verdadero. Tal vez la persona está siendo manipulada por alguien que usa trucos y artimañas para obtener lo que quiere. Alguien que quizás se vale de sus habilidades en forma negativa o las desaprovecha. El tarot esta vez hace una advertencia. Puede tratarse del consultante, o de otra persona que está en la vida de quien consulta, la advertencia es que no se está actuando con verdad y honestidad, que se están creando falsas ilusiones, o que falta voluntad para el compromiso y para hacer aquello que se debe hacer. Cuidado. Las cosas no son lo que parecen o la persona no está actuando con verdad, tiene baja autoestima, o bien tiene pereza y falta de compromiso.

