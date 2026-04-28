Ensalada Waldorf: la combinación perfecta de frescura y textura

La ensalada Waldorf es un clásico de la gastronomía internacional que destaca por su frescura y contraste de texturas. Nacida en el prestigioso Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, esta receta combina la dulzura de las manzanas, el crujido de las nueces y la suavidad del apio, todo armonizado con un aderezo cremoso a base de mayonesa. Ideal para cualquier ocasión, desde un almuerzo familiar hasta una cena elegante, esta ensalada se ha convertido en un verdadero ícono culinario.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Cómo hacer bastones de espinaca al horno, livianos y deliciosos

2 manzanas rojas, peladas y cortadas en cubos

1 taza de apio finamente picado

1 taza de nueces tostadas, troceadas

1/2 taza de uvas rojas sin semillas, cortadas a la mitad

1/2 taza de mayonesa

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de azúcar (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Hojas de lechuga para decorar (opcional)

Preparación

Evitar la oxidación: Coloca las manzanas en un tazón grande y mézclalas con el jugo de limón para que no se tornen marrones.

Combinar los ingredientes: Agrega el apio, las nueces y las uvas al tazón con las manzanas.

Preparar el aderezo: Mezcla la mayonesa con el azúcar (si deseas un toque más dulce) y agrégala a la ensalada, removiendo hasta que todos los ingredientes queden bien cubiertos.

Sazonar: Añade sal y pimienta al gusto.

Refrigerar: Deja reposar la ensalada en la nevera durante al menos 30 minutos para que los sabores se integren.

Servir: Coloca hojas de lechuga en un plato y añade la ensalada Waldorf encima, logrando una presentación elegante y apetitosa.

Con su combinación de sabores y texturas, la ensalada Waldorf demuestra que ingredientes simples pueden transformarse en una experiencia gastronómica sofisticada. Perfecta como acompañamiento o plato principal ligero, es una elección segura para conquistar cualquier paladar.