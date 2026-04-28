Horóscopo del martes 28 de abril de 2026: claridad, orden y decisiones firmes
La jornada favorece la organización de ideas y la toma de decisiones prácticas. Es un buen momento para resolver asuntos pendientes, evitar distracciones y avanzar con mayor seguridad en lo que venías postergando.
ARIES
Energía para destrabar temas que estaban demorados.
TAURO
La paciencia será clave para sostener avances.
GÉMINIS
Conversaciones importantes que aclaran el panorama.
CÁNCER
Escuchá tu intuición antes de comprometerte.
LEO
Tu iniciativa te posiciona mejor en lo laboral.
VIRGO
Orden y enfoque para lograr resultados concretos.
LIBRA
Buscá acuerdos justos y sin tensiones.
ESCORPIO
Determinación para tomar decisiones necesarias.
SAGITARIO
Nuevas ideas que impulsan proyectos.
CAPRICORNIO
Responsabilidad que empieza a rendir frutos.
ACUARIO
Creatividad aplicada a soluciones prácticas.
PISCIS
Sensibilidad que te ayuda a elegir con claridad.