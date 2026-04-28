Tarot del colibrí: llega una etapa de sanación espiritual y emocional

Carta 1) El diablo: vicios. Apegos tóxicos. Miedos. Obsesiones.

Carta 2) Tres de bastos: planificar. Contemplar un horizonte lejano. Pensar en moverse hacia algo distinto.

Carta 3) La muerte: Final. Transformación. Renacimiento. Renovación. Perdón.

Mensaje final

Fuertísima tirada!! El diablo y la muerte son dos cartas muy potentes y han salido juntas. Las cartas dicen que la persona está a punto de tomar una gran acción. Se moverá hacia un lugar distinto al que está, puede ser un lugar físico, pero también un lugar emocional o espiritual. Todo parece inclinarse hacia el último significado, es decir, el tarot podría estar diciendo que la persona desea dejar atrás un pasado oscuro, donde pueden haber existido vicios, miedos, toxicidades en general, que no sólo han dañado a otros, sino al mismo sujeto que ha vivido ese tipo de negatividades. La persona está buscando terminar con ese ciclo de su vida y empezar una vida diferente. Las cartas dicen que así será. Llega el fin de esa etapa sin lugar a dudas, púes está la muerte. Lo que se aproxima es un cambio radical. Nada de lo que fue será igual. La transformación es enorme. Viene un renacimiento, una nueva forma de ser y estar en el mundo, viene sanación espiritual y emocional, una grandisima oportunidad para sacar la mejor versión de sí mismo.

