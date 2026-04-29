Cómo hacer flan casero perfecto con crema batida

¿Hay algo más tentador que un buen flan casero con crema? Este clásico infaltable de la repostería sigue conquistando generaciones gracias a su textura suave, su delicado sabor a vainilla y ese caramelo dorado que lo convierte en un postre irresistible. Ideal para compartir en familia o coronar cualquier comida, el flan tradicional es, además, una receta simple que siempre da buenos resultados si se respetan algunos secretos clave.

A continuación, te mostramos cómo preparar un flan casero perfecto, acompañado de una crema batida liviana y deliciosa.

Ingredientes

(6 a 8 porciones)

Para el flan:

6 huevos

500 ml de leche (preferentemente entera)

150 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el caramelo:

150 g de azúcar

4 cucharadas de agua

Para la crema:

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso

1. Preparar el caramelo

Colocá el azúcar junto con el agua en una sartén o directamente en la flanera. Llevá a fuego medio y dejá que se derrita lentamente hasta lograr un color dorado intenso. Es importante no revolver con cuchara: podés mover suavemente el recipiente para distribuir el calor de manera pareja. Una vez listo, volcá el caramelo con cuidado cubriendo el fondo y parte de los bordes del molde. Reservá.

2. Hacer la mezcla del flan

En un bowl amplio, batí los huevos con el azúcar hasta que estén bien integrados, evitando generar espuma en exceso. Sumá la esencia de vainilla y la leche, mezclando suavemente. Este paso es clave para lograr una textura cremosa y sin burbujas.

3. Verter y cocinar a baño María

Verté la preparación en la flanera caramelizada. Colocala dentro de una fuente más grande con agua caliente (baño María) y llevá a horno precalentado a 160 °C. Cociná durante 50 a 60 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo o palillo en el centro, salga limpio. La cocción lenta y pareja es fundamental para un resultado perfecto.

4. Enfriar y desmoldar

Una vez listo, dejá enfriar el flan a temperatura ambiente. Luego, llevalo a la heladera por al menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo de un día para otro. Para desmoldarlo, pasá un cuchillo por los bordes y volcá sobre un plato hondo para aprovechar todo el caramelo.

5. Preparar la crema batida

Batí la crema de leche bien fría junto con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una consistencia firme pero suave (picos suaves). Servila como acompañamiento del flan para darle un toque aún más irresistible.

Tips para un flan casero perfecto

Cocción suave: El secreto de un buen flan está en el baño María y la temperatura baja, que evitan que se formen agujeros y garantizan una textura sedosa.

Caramelo en su punto: Retiralo del fuego apenas tenga un tono dorado. Si se oscurece demasiado, puede amargar.

Menos aire, mejor textura: Mezclá sin batir en exceso para evitar burbujas en la preparación.

Crema bien fría: Antes de batirla, podés llevarla unos minutos al freezer para que monte más rápido.

Con esta receta, vas a lograr un flan casero clásico, cremoso y lleno de sabor, ideal para disfrutar en cualquier momento. Un postre simple, elegante y siempre bienvenido en la mesa.