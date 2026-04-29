Tarot del colibrí: primará la razón sobre la impulsividad y el orgullo

Carta 1) Cinco de bastos: peleas. Malos entendidos. Discusiones con gente cercana o de un mismo grupo.

Carta 2) Cinco de copas: arrepentimiento. Tristeza. Culpa. Llorar sobre la leche derramada. No ver las oportunidades.

Carta 3) La rueda de la fortuna: cambios por destino. Transformación. Giros. Suerte. Nuevas oportunidades.

Mensaje final

Las cartas hablan de personas que tienen vínculos familiares, de amistad, pareja, o algún tipo de sociedad que se han peleado, puede ser que haya habido entre ellos malos entendidos y discusiones. La persona está mal por lo que ha pasado, se siente triste, tal vez con culpa, arrepentimiento y no ve que exista solución. Piensa que lo ha arruinado todo, aunque no es así, las cosas se pueden arreglar. Viene un gran cambio por destino y la suerte gira a su favor. Los problemas se revierten y el panorama mejora notablemente. Quizás exista un pedido de disculpas, diálogo de por medio y aparezcan las soluciones y reconciliaciones que no podían encontrarse. Ojalá así sea, sería una pena que un vínculo genuino se rompa por discusiones que no han traído más que tristeza y decepción. El tarot indica que sin dudas, primará la razón sobre la impulsividad y el orgullo.