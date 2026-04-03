Bizcochos de grasa caseros: el secreto para que queden tiernos y dorados

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Por Redacción El Diario de Carlos Paz 3/4/2026 · 20:26 hs

Los bizcochos de grasa son una de las recetas más clásicas de la panadería casera. Crujientes por fuera y tiernos por dentro, son ideales para acompañar el mate o el café y forman parte de la tradición culinaria de muchas familias argentinas.

Prepararlos en casa es mucho más fácil de lo que parece y solo requiere unos pocos ingredientes básicos. Con esta receta sencilla podrás disfrutar de unos bizcochos de grasa caseros, con ese sabor auténtico que recuerda a los de panadería.

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Ingredientes

500 g de harina común

100 g de grasa vacuna o margarina

1 cucharadita de sal

1 cucharada de polvo de hornear

200 ml de agua tibia aproximadamente

1 cucharadita de azúcar (opcional, solo para activar el levado)

Paso a paso para preparar bizcochos de grasa

Precalentar el horno a 200 °C. En un recipiente grande colocar la harina, la sal y el polvo de hornear. Mezclar bien los ingredientes secos. Agregar la grasa blanda y integrarla con las manos hasta formar una especie de arenado. Incorporar el agua tibia de a poco mientras se mezcla hasta formar una masa suave y homogénea. Amasar durante unos minutos hasta que la masa quede lisa. Estirar la masa con un palo de amasar hasta que tenga aproximadamente 1 centímetro de grosor. Cortar los bizcochos en cuadrados, tiras o triángulos, según la forma que prefieras. Colocarlos en una placa para horno ligeramente engrasada. Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

Un clásico para acompañar el mate

Los bizcochos de grasa caseros son perfectos para compartir en el desayuno o la merienda. Su sabor simple pero delicioso combina muy bien con el mate, el café o el té, y además tienen la ventaja de que pueden conservarse varios días en un recipiente hermético.

Prepararlos en casa no solo permite disfrutar de un producto más fresco, sino también recuperar una receta tradicional que ha pasado de generación en generación.