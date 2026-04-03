Ñoquis de papa caseros: la receta fácil y todos los secretos

Los ñoquis son uno de los platos más queridos de la mesa argentina. Aunque su origen es italiano, con el paso del tiempo se convirtió en parte de la identidad gastronómica del país, impulsado por la fuerte inmigración que llegó entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Además, este plato está rodeado de una tradición muy popular: se cree que comer ñoquis el día 29 de cada mes atrae prosperidad. La costumbre también tiene una explicación práctica, ya que coincide con el final del mes y se trata de una comida económica, preparada con ingredientes simples como papa y harina.

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A continuación, te contamos qué ingredientes necesitás y el paso a paso para preparar ñoquis de papa caseros de manera fácil y lograr que queden suaves y livianos.

Receta de ñoquis de papa

Ingredientes para los ñoquis

1 kilo de papas

300 gramos de harina 0000

1 huevo

Sal y pimienta

Estas cantidades rinden aproximadamente cuatro porciones. Si querés preparar más, podés aumentar los ingredientes de forma proporcional.

Ingredientes para la salsa

500 gramos de carne picada (opcional)

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

800 gramos de tomate triturado o puré de tomate

1 cucharadita de azúcar

Aceite (de oliva o girasol)

Sal y pimienta a gusto

Hojas de albahaca u orégano (opcional)

Cómo hacer ñoquis de papa caseros, paso a paso

Para comenzar, lavá bien las papas y hervilas enteras, con cáscara. Este paso es importante porque evita que absorban agua de más y ayuda a que la masa no quede demasiado blanda. Un truco útil es hacerles un pequeño corte alrededor antes de hervirlas, ya que así luego será más fácil retirar la piel. Las papas estarán listas cuando al pincharlas se sientan bien tiernas.

Una vez cocidas, retiralas del agua y dejalas entibiar lo suficiente para poder manipularlas sin quemarte. Con el corte previo, la piel se desprenderá casi sola.

Con las papas todavía calientes, prepará un puré y condimentalo con sal y pimienta. Mezclá bien y agregá el huevo previamente batido.

Luego incorporá la harina de a poco, ya que la cantidad puede variar según la humedad de las papas. Uní la preparación con las manos hasta formar una masa suave y apenas integrada. No es necesario amasar demasiado: cuanto menos se trabaje la masa, más livianos quedarán los ñoquis.

Dividí la masa en tiras, armá rollitos finos y cortalos en porciones de unos dos o tres centímetros. Si querés darles la forma clásica, podés pasarlos por un tenedor o por una tablita enharinada para marcar las líneas características, aunque también podés dejarlos con un estilo más rústico.

A medida que los vayas formando, colocalos sobre una superficie con harina para evitar que se peguen entre sí.

Para cocinarlos, herví abundante agua con sal y agregalos en tandas. Al principio irán al fondo de la olla; cuando suban a la superficie, dejalos cocinar un minuto más y retiralos con una espumadera.

Claves para que los ñoquis salgan perfectos

Hay algunos detalles simples que marcan la diferencia en el resultado final.

La papa debe ser la protagonista de la preparación. Por eso es recomendable hervirlas con cáscara, para evitar que absorban agua de más y así no tener que agregar harina extra.

También conviene elegir papas más bien harinosas y no demasiado húmedas, ya que eso ayuda a conseguir una textura más liviana. En la misma línea, es importante no excederse con la harina: si se agrega demasiado, los ñoquis pueden quedar pesados.

Al momento de darles forma, podés usar una tablita especial o simplemente un tenedor enharinado, que cumple la misma función y deja ese marcado típico.

Si te sobra masa, una buena opción es congelarlos crudos. Primero colocá los ñoquis separados sobre una bandeja y, una vez que estén bien duros, guardalos en bolsas por porciones para tenerlos siempre listos.

Opciones de salsas para acompañar los ñoquis

Una buena salsa puede cambiar por completo el resultado final del plato y darle distintos perfiles de sabor. Algunas opciones clásicas son: